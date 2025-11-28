Sport perde do Santos com direito a gol de Neymar, que jogou no sacrifício

Mesmo com problema no joelho, Neymar foi o destaque do Santos, que venceu o Sport com facilidade por 3 a 0 nesta sexta (28)

Neymar foi destaque contra o Sport (Raul Baretta/Santos)

O Sport sofreu sua 23ª derrota na vexatória campanha na Série A do Campeonato Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (28), o Leão perdeu por 3 a 0 para o Santos na Vila Belmiro pela 36ª rodada. E com direito a gol de Neymar, que jogou no sacrifício em virtude de uma lesão no joelho. O outro tento no primeiro tempo foi de Lucas Kal (contra). Na segunda etapa, João Schmidt ampliou.

O resultado foi fundamental para o Peixe, que subiu para 41 pontos e deixou a zona de rebaixamento de forma momentânea. O Z4 tem o Vitória (39 pontos), Fortaleza (37), Juventude (34) e Sport (17). Os dois últimos já estão rebaixados matematicamente. O Leão volta a campo na quarta (3) fora de casa contra o Bahia na Fonte Nova.

O JOGO

Precisando da vitória de forma desesperada, o Santos fez o que era esperado. Foi para cima do Sport. E, por incrível que pareça, Neymar foi o autor das principais jogadas. Aos 14, o camisa 10 só não marcou porque a bola explodiu no rosto de Rafael Thyere. Aos 18, o goleiro Gabriel se esticou todo e espalmou chute do garoto Souza.

Mas aos 25 não teve jeito. Com muita liberdade, Neymar recebeu de Guilherme e bateu rasteiro, sem chance para o goleiro rubro-negro: 1 a 0 para o Santos. Foi o nono gol do camisa 10 em 28 jogos pelo alvinegro nesta temporada.

E Neymar queria mais. Aos 33, ele bateu de fora da área e Gabriel voou para espalmar para escanteio. Mas na sequência, Willian Arão desviou de cabeça e a bola bateu na trave. Rafael Thyere foi afastar e chutou em cima de Lucas Kal. A bola bateu no volante e entrou: 2 a 0.

SEGUNDO TEMPO

Na tentativa de mudar o comportamento do time, César Lucena voltou para o segundo tempo com Adriel e Hyoran nas vagas de Lucas Kal e Pablo. Mas não modificou muita coisa. Com mais uma participação de Neymar, que bateu escanteio, o volante João Schmidt fez de cabeça: 3 a 0, aos 22 minutos. O Santos ainda teve um pênalti cometido por Matheus Alexandre em Barreal desmarcado pelo VAR, que sinalizou impedimento de Zé Rafael.

Humilhado na sua pior campanha no Brasileirão, o Sport espera a eleição do dia 15 de dezembro na esperança de viver dias melhores na próxima temporada.



FICHA DA PARTIDA

SANTOS 3X0 SPORT

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius, Adonis Frías, Zé Ivaldo e Souza; Willian Arão (Zé Rafael), João Schmidt e Barreal (Robinho Jr); Neymar, Guilherme (Rollheiser) e Tiquinho Soares (Lautaro Díaz). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

SPORT: Gabriel, Matheus Alexandre (Aderlan), Ramon, Rafael Thyere e Luan Candido; Rivera, Lucas Kal (Adriel) e Lucas Lima; Matheusinho (Igor Cariús), Léo Pereira e Pablo (Hyoran) (Romarinho). Técnico: César Lucena.

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG).

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira (MG) e Thiaggo Americano Labes (SC).

VAR: Braulio da Silva Machado (SC).

Gols: Neymar (25'1º) e Lucas Kal, contra, (35'/1º); João Schmidt (22'/2º).

Amarelos: Adriel e Aderlan.

Público: 14.152