Sport goleia Ipojuca e conquista tetracampeonato Pernambucano Feminino

Com o título, o Sport chegou as 11 taças do Campeonato Pernambucano Feminino

Lucas Valle

Publicado: 01/12/2025 às 09:27

O time feminino do Sport foi campeão do Pernambucano de 2025/ Rafael Vieira/FPF

Mais um rugido das Leoas. No último domingo (30), o Sport goleou o Ipojuca por 6 a 0 e conquistou seu tetracampeonato Pernambucano Feminino de forma consecutiva. A final aconteceu em jogo único, realizado na Ilha do Retiro, coroando as Leoas em sua casa.

O tetra será marcado pelo 100% de aproveitamento conquistado. No total, as leoas disputaram cinco partidas, onde obtiveram cinco vitórias com 34 gols marcados e apenas um sofrido. Além de ter feito quase 50% dos seus gols na vitória de 15 a 0 sobre o Íbis, na semifinal do torneio. 

A final foi um retrato de toda a campanha leonina no torneio, com domínio amplo do Sport sobre toda a partida, com segurança defensiva e alto poder ofensivo. Com os gols da goleada sendo marcados por: Laysa, Hayla, Gessica (2), Yanca e Ísis.

Trajetória no torneio

- Sport 6 x 0 Náutico

- Sport 4 x 1 Ipojuca

- Íbis 0 x 3 Sport 

- Sport 15 x 0 Íbis (Semifinal)

- Sport 6 x Ipojuca (Final)

Com o resultado, as leoas alcançaram o tetracampeonato seguido e o 11º título na história da categoria feminina do Pernambucano.

 

