Sport goleia Ipojuca e conquista tetracampeonato Pernambucano Feminino
Com o título, o Sport chegou as 11 taças do Campeonato Pernambucano Feminino
Publicado: 01/12/2025 às 09:27
O time feminino do Sport foi campeão do Pernambucano de 2025 ( Rafael Vieira/FPF)
Mais um rugido das Leoas. No último domingo (30), o Sport goleou o Ipojuca por 6 a 0 e conquistou seu tetracampeonato Pernambucano Feminino de forma consecutiva. A final aconteceu em jogo único, realizado na Ilha do Retiro, coroando as Leoas em sua casa.
A final foi um retrato de toda a campanha leonina no torneio, com domínio amplo do Sport sobre toda a partida, com segurança defensiva e alto poder ofensivo. Com os gols da goleada sendo marcados por: Laysa, Hayla, Gessica (2), Yanca e Ísis.
Trajetória no torneio
- Sport 6 x 0 Náutico
- Sport 4 x 1 Ipojuca
- Íbis 0 x 3 Sport
- Sport 15 x 0 Íbis (Semifinal)
- Sport 6 x Ipojuca (Final)
Com o resultado, as leoas alcançaram o tetracampeonato seguido e o 11º título na história da categoria feminina do Pernambucano.
AS LEOAS SÃO AS CAMPEÃS PERNAMBUCANAS DE 2025! ???? pic.twitter.com/TymstnLKdD— Sport Recife - Futebol Feminino (@sportrecifefem) November 30, 2025