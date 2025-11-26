Indefinição: Conselho do Sport ainda aguarda comunicado de Yuri Romão por renúncia antecipada

Presidente e vice haviam alinhado saída antecipada com lideranças, mas carta não foi enviada nesta quarta (26)

Presidente do Sport, Yuri Romão ( Paulo Paiva/Sport)

A expectativa era de que o presidente do Sport, Yuri Romão, oficializasse nesta quarta-feira (26) sua renúncia antecipada ao cargo, gesto já alinhado com lideranças políticas rubro-negras. No entanto, a comunicação ao Conselho Deliberativo, necessária para abrir o processo eleitoral, não aconteceu. O vice-presidente, Raphael Campos, segue a mesma decisão e também deixará o clube, mas a dupla ainda não protocolou a saída.

Segundo apuração da reportagem do Diario de Pernambuco, havia confiança interna no Conselho de que Yuri enviaria sua carta de renúncia ainda hoje. O movimento, porém, pode ocorrer nesta quinta-feira (27), mantendo o clima de expectativa no clube.

Conselho aguarda carta para convocar eleições diretas

Assim que o comunicado oficial for entregue, o Conselho Deliberativo editará a portaria que regulamentará o pleito. A eleição será direta, com participação dos sócios, para um mandato tampão até o fim de 2026, prazo original da atual gestão.

De acordo com o estatuto do clube, a votação deve ocorrer em até 15 dias após a vacância dos cargos de presidente e vice. Por causa da urgência do processo, a reunião ordinária do Conselho, antes prevista para 9 de dezembro, foi adiantada para a próxima terça-feira (02).

Nada da Renúncia de Yuri Romão até agora?



Está faltando caneta pra assinar no @sportrecife ?



Não temos tempo a perder. — Walfrido Neto (@walfridofreire) November 26, 2025

Pressão política e crise aceleram a saída

Yuri Romão havia anunciado em coletiva, no dia 14 de novembro, que deixaria o cargo apenas em 31 de dezembro. Porém, diante da pressão de ex-presidentes e lideranças rubro-negras, decidiu antecipar a renúncia. A carta deve ser formalizada ainda esta semana.

O desgaste da gestão aumentou após a reta final desastrosa do Brasileirão, marcada pelo rebaixamento antecipado, além de uma crise financeira profunda, com salários atrasados e episódios extremos, como o corte de energia na Ilha do Retiro por falta de pagamento.

Nada AINDA da renúncia de Yuri Romão.

Que pessoa nociva ao Sport! Impressionante como faz questão de prejudicar o clube até o último minuto. — Amanda Abreu (@amandascr) November 26, 2025





Cenário eleitoral toma forma nos bastidores

Enquanto a formalização não chega ao Conselho, movimentos políticos seguem se articulando. A renúncia de Yuri e Raphael abre oficialmente caminho para o início de uma eleição que se desenha disputada e com múltiplas candidaturas ganhando corpo entre situação e oposição.

A confirmação da saída, porém, ainda depende de uma assinatura, e o Sport segue aguardando.