Oposição se movimenta e eleições do Sport ganham cenário de bate-chapa

Paulo Bivar deve confirmar candidatura, enquanto Matheus Souto Maior desponta como nome pelo Leões Pela Mudança

Matheus Souto Maior, do grupo Leões Pela Mudança, e Paulo Bivar, filho de Milton Bivar, ex-presidente do Sport (Divulgação e Reprodução/Redes Sociais)

A disputa política no Sport ganha novos contornos! Após a notícia da renúncia antecipada de Yuri Romão e a articulação que levou ao nome de Severino Otávio, o Branquinho, como principal candidato de consenso entre ex-dirigentes e lideranças tradicionais do clube, a oposição se movimentou e prepara diferentes projetos para concorrer à presidência rubro-negra.

Filho do histórico ex-presidente Milton Bivar, falecido no último dia 14, Paulo Bivar será candidato na eleição do Sport. Em informação divulgada pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco, ele desponta como representante de um grupo oposicionista que busca resgatar práticas administrativas alinhadas ao legado do pai, ex-mandatário campeão e uma das figuras mais influentes da história recente do Leão.

Ao lado dele, o nome mais cotado para assumir a vice-presidência é Manoel Veloso, ex-vice-presidente jurídico do clube entre 2020 e 2021.

Leões Pela Mudança também deve lançar candidatura



Outra força oposicionista, o movimento Leões Pela Mudança, deve lançar candidatura própria. O nome mais forte é o de Matheus Souto Maior, gestor corporativo com mestrado em tecnologia e inovação, além de experiência como vice-presidente de Tecnologia e Inovação em quatro gestões do Sport.

O grupo reúne figuras como Kadico Pereira e Ricardo Sá Leitão, mantendo forte atuação ao longo do último ano e em meio aos protestos contra a gestão de Yuri Romão na temporada terrível do Rubro-Negro em 2025. Mesmo com Branquinho surgindo como o candidato mais conhecido do torcedor, o movimento acredita que o clube precisa de um projeto distinto e estruturado por novas lideranças.

Cenário eleitoral ganha múltiplas frentes e indica bate-chapa



Com Paulo Bivar de um lado, Branquinho do outro e Leões Pela Mudança preparando chapa própria, cresce a possibilidade de um bate-chapa, algo distante do que se imaginou inicialmente, quando o nome de Branquinho parecia caminhar para consenso entre as lideranças.

As eleições ainda não têm data definida, mas o estatuto do Sport determina que o pleito ocorra em até 15 dias após a vacância dos cargos. Embora Yuri Romão já tenha confirmado a renúncia, ela só terá efeito a partir da data oficial que o clube irá comunicar. A partir desse marco, o Conselho Deliberativo deverá publicar o calendário eleitoral e abrir o período de registro das chapas, processo que deve ocorrer nos próximos dias.