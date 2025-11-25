Yuri Romão antecipa renúncia e abre caminho para eleições diretas no Sport

Conselho Deliberativo do Leão deve convocar pleito nos próximos dias; decisão abre caminho para Branquinho, primeiro a aceitar assumir presidência

São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Yuri Romão ( Rafael Vieira)

O Sport viveu nesta terça-feira (25) mais um capítulo em seus bastidores políticos no ano de 2025. Após reunião com lideranças políticas rubro-negras, o presidente Yuri Romão decidiu antecipar sua renúncia ao cargo. A informação, inicialmente antecipada pelo GE, foi confirmada pelo Diario de Pernambuco. O vice-presidente, Raphael Campos, também seguirá o mesmo caminho, abrindo oficialmente a sucessão.

O primeiro nome a aceitar assumir a presidência do Sport, por meio de eleições diretas, é o de Severino Otávio, o Branquinho, candidato da situação. A saída imediata de Yuri Romão, que havia anunciado no dia 14 de novembro, em entrevista coletiva, que deixaria o cargo apenas em 31 de dezembro, atende pedido direto de ex-presidentes e lideranças que se reuniram com o atual mandatário para redefinir o rumo do clube. A carta de renúncia de Yuri deve ser formalizada ainda esta semana.

A pressão havia aumentado diante da reta final vexatória no Brasileirão, do rebaixamento confirmado antecipadamente e da grave crise financeira, com salários atrasados e que chegou ao ponto de cortar a energia da Ilha do Retiro por falta de pagamento.

O Sport deve realizar eleições diretas a partir de dezembro, com alinhamento político que envolveu diálogo com diferentes grupos e, inclusive, com o próprio Yuri Romão antes da definição desta terça-feira.

"Foram dadas várias situações, isso pensando no clube, com as pessoas que me incentivaram. O atual presidente foi consultado e concordou", explicou Branquinho, em entrevista ao Diario de Pernambuco.

Eleição deve ser convocada pelo Conselho Deliberativo

A partir da renúncia antecipada, o Conselho Deliberativo inicia um novo rito. A expectativa é que o órgão divulgue nos próximos dias o calendário eleitoral, que deve colocar os sócios novamente nas urnas ainda no início de dezembro. Além de Branquinho, outros grupos políticos também deverão lançar chapas.