Sport conhece adversários da Copinha 2026; confira grupo

Os Leões da Base chegam em sua 23ª participação e caem no Grupo 4 ao lado de Mirassol-SP, Linense-SP e Forte-ES

A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou, nesta terça-feira (25), os 32 grupos da 56ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2026, e o Sport já sabe o caminho que encontrará na primeira fase. O Rubro-Negro está no Grupo 4, ao lado de Mirassol-SP, Linense-SP e Forte-ES.

A sede da chave será a cidade de Bálsamo, localizada na região de Mirassol e a cerca de 460 km da capital paulista, onde o Sport montará sua base durante a etapa classificatória. O maior torneio de base do país terá início em 2 de janeiro.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam ao mata-mata, que começa já na fase de 32 avos de final e segue em confrontos eliminatórios até a decisão, marcada para 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, no Pacaembu. A Federação Paulista de Futebol (FPF) ainda divulgará a tabela detalhada dos jogos nos próximos dias.

Retrospecto na Copinha

A edição de 2026 marcará a 23ª participação do Sport na Copinha. O clube estreou no torneio em 1973. Os melhores desempenhos aconteceram em 1997, 2016 e 2023, quando o Rubro-Negro chegou nas quartas de final.

Na última edição, em 2025, o Leão chamou atenção com um dos elencos mais jovens da competição, avançando até a terceira fase sem sofrer gols. A eliminação veio na terceira fase, diante do Palmeiras, em derrota por 2 a 0.