Branquinho aceita ser candidato à presidência do Sport: "Clube não podia esperar"

Ex-mandatário do Leão ressaltou consenso por eleição direta e agora espera os trâmites do Conselho Deliberativo

Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente do Sport (Divulgação/Sport)

Severino Otávio, o Branquinho, confirmou na noite desta terça-feira (25) que aceitou assumir a presidência do Sport. A decisão do ex-mandatário, que comandou o clube entre 2003 e 2004, veio após uma série de conversas com lideranças rubro-negras que indicaram seu nome como solução para conduzir o Sport em meio a um dos períodos mais instáveis política e administrativamente dos últimos anos.

A informação foi confirmada pelo próprio dirigente em contato com a reportagem do Diario de Pernambuco, no qual detalhou os bastidores da decisão.

"Continuei conversando, tive várias reuniões, e peço até desculpas por não ter dado a devida atenção, mas é que o Sport não podia mais esperar. Já havia dito que só aceitaria assumir a presidência numa eleição direta", declarou Branquinho.

Com o alinhamento entre as partes, a tendência agora é que o Conselho Deliberativo convoque nos próximos dias o calendário eleitoral para que o processo seja iniciado de imediato, abrindo caminho para a transição antes da saída de Yuri Romão, atual mandatário, que deve formalizar sua renúncia por meio de carta.

Eleição direta como condição

Branquinho já vinha afirmando que só aceitaria retornar ao comando do clube caso houvesse um esforço conjunto envolvendo diferentes grupos internos, além da garantia de que o processo seria definido por eleição direta, com participação dos sócios.

Por isso, manteve diálogo com as duas frentes políticas: situação e oposição. As conversas incluíram também o atual presidente, Yuri Romão, que hoje enfrenta forte pressão interna e externa devido ao rebaixamento à Série B, atrasos salariais e crise administrativa.

"Foram dadas várias situações, isso pensando no clube, com as pessoas que me incentivaram. O atual presidente foi consultado e concordou", afirmou Branquinho.

Segundo o ex-presidente, houve consenso sobre a necessidade de antecipar o processo eleitoral e garantir um pleito democrático e transparente, algo considerado essencial em meio ao momento crítico do Sport, que encerra o ano rebaixado, em crise financeira e pressionado por torcedores e conselheiros.

"Com quem conversei, até da oposição, não fizeram objeção ao meu nome, e sim a como o processo estava sendo conduzido", relatou.

Branquinho também reforçou sua expectativa para que os trâmites avancem rapidamente.

"O Conselho vai convocar o mais rápido possível todo o processo. Eu espero até quarta-feira, porque a próxima temporada do Sport já começou", concluiu.