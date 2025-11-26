diariodepernambuco.com.br
Sport
ELEIÇÃO

Após decisão de renúncia de Yuri Romão, confira próximos passos da eleição do Sport

Yuri Romão decidiu renunciar a presidência do Sport, na última terça-feira (25)

Lucas Valle e Marcos Leandro

Publicado: 26/11/2025 às 10:58

Yuri Romão, presidente do Sport/Paulo Paiva/Sport Recife

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

Após o presidente do Sport Yuri Romão decidir, na última terça à noite (25), renunciar ao cargo, surgiram algumas dúvidas sobre a sucessão. O Conselho Deliberativo espera a comunicação oficial da renúncia para editar portaria das novas eleições.

De acordo com apuração do Diario de Pernambuco, a eleição vai ser mesmo de maneira direta (com a participação dos sócios) e até o fim de 2026 (mandato tampão). Seria o prazo final da gestão de Yuri Romão, caso ele não fosse deixar o clube.

Assim que a renúncia for protocolizada, o Conselho Deliberativo editará a portaria específica para regular o pleito, estabelecendo o protocolo completo a ser seguido. A eleição deve ocorrer no máximo 15 dias após a vacância dos cargos - Yuri Romão e o vice Raphael Campos.

Devido à urgência da situação, a reunião ordinária do Conselho que aconteceria no dia 9 de dezembro foi adiantada para a próxima terça-feira (02), a fim agilizar todo o processo eleitoral.


 

