Após decisão de renúncia de Yuri Romão, confira próximos passos da eleição do Sport
Yuri Romão decidiu renunciar a presidência do Sport, na última terça-feira (25)
Publicado: 26/11/2025 às 10:58
Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)
Após o presidente do Sport Yuri Romão decidir, na última terça à noite (25), renunciar ao cargo, surgiram algumas dúvidas sobre a sucessão. O Conselho Deliberativo espera a comunicação oficial da renúncia para editar portaria das novas eleições.
Assim que a renúncia for protocolizada, o Conselho Deliberativo editará a portaria específica para regular o pleito, estabelecendo o protocolo completo a ser seguido. A eleição deve ocorrer no máximo 15 dias após a vacância dos cargos - Yuri Romão e o vice Raphael Campos.
Devido à urgência da situação, a reunião ordinária do Conselho que aconteceria no dia 9 de dezembro foi adiantada para a próxima terça-feira (02), a fim agilizar todo o processo eleitoral.