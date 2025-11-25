Sport tem Thiago Carpini como opção de técnico para 2026

Thiago Carpini, técnico do Juventude (Gabriel Tadiotto/E.C.Juventude)

Com o rebaixamento à Série B confirmado com rodadas de antecedência, o Sport já iniciou o processo de monitoramento para definir quem comandará a equipe na temporada de 2026. Entre os nomes avaliados, Thiago Carpini, atualmente no Juventude, é um dos principais alvos da direção rubro-negra. A informação foi divulgada pelo GE e confirmada pelo Diario de Pernambuco.

Aos 41 anos, Carpini conduz o Juventude na luta contra a queda, mas a situação do clube gaúcho é delicada: na penúltima colocação, com 33 pontos, já acumula 97,9% de chances de disputar a Série B no próximo ano. Com esse cenário, o treinador pode repensar seu futuro, sobretudo porque seu contrato com o Ju encerra ao fim da Série A, no dia 7 de dezembro.

"Meu contrato se encerra no jogo contra o Corinthians, dia 7. Depois é uma outra história, um outro cenário. Talvez a gente sente com a diretoria (do Juventude), converse alguma situação para o futuro", comentou Carpini, em coletiva após derrota para o São Paulo, no domingo (23).

No entanto, qualquer avanço do Sport por um novo técnico esbarra em um fator fora das quatro linhas: a indefinição política. O presidente Yuri Romão já comunicou que deixará o cargo no fim de dezembro de 2025, abrindo um vácuo de liderança que afeta diretamente o planejamento. Além dele, o executivo de futebol Thiago Gasparino e o diretor geral Enrico Ambrogini também não têm continuidade assegurada para 2026, em meio ao ambiente político conturbado que domina os bastidores do clube.

Carreira do treinador

Thiago Carpini construiu boa parte de sua reputação no futebol paulista, com destaque por campanhas sólidas no Campeonato Estadual. Em 2021, conduziu a Inter de Limeira, mas seu grande trabalho ocorreu no Água Santa, em 2023, quando levou o Netuno à final do Paulistão, ficando com o vice-campeonato após surpreender os grandes do estado.

Revelado como treinador no Guarani, Carpini também acumula passagens por Oeste, Ferroviária e Santo André. No Juventude, em 2023, viveu uma temporada marcante ao liderar o time gaúcho no acesso à Série A.

A boa fase o levou ao São Paulo no início de 2024, onde conquistou a Supercopa do Brasil nos pênaltis, diante do Palmeiras. Na mesma temporada, após deixar o Tricolor, assumiu o Vitória, livrou o Leão da Barra do rebaixamento e seguiu no clube até julho de 2025, quando foi desligado após a eliminação nas quartas de final da Copa do Nordeste.