Sport: Energia é restabelecida na Ilha do Retiro após acordo

Ilha do Retiro, estádio do Sport (Rafael Vieira)

Nesta segunda-feira (24), após o corte no fornecimento de energia elétrica na Ilha do Retiro por falta de pagamento do Sport, a luz foi restabelecida na sede rubro-negra. Em contato da reportagem do Diario de Pernambuco com a Neoenergia, a concessionária confirmou que a energia foi retomada.

O Leão havia divulgado uma nota informando que "havia firmado acordo para o restabelecimento do serviço, e a Neoenergia iniciou de imediato o processo de religação".

A retomada ocorre em meio à grave crise financeira que o Sport atravessa em 2025, marcada por atrasos salariais, dívidas acumuladas e contas pendentes tanto na sede quanto no Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, este último com sete faturas em aberto, somando mais de R$ 270 mil.



Os débitos que causaram o corte na Ilha do Retiro foram provenientes de três parcelas da conta de luz que o clube pernambucano não realizou o pagamento. Com uma conta em aberto de 2023 e duas de 2025, o valor total que o Sport precisaria pagar soma mais de R$ 250 mil.