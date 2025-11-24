Crise financeira do Sport tem repercussão internacional; confira

O jornal português 'A Bola' noticiou o corte de luz na Ilha do Retiro e os atrasos salariais do Leão

Jogador do Sport, Barletta (Rafael Vieira)

O rebaixamento do Sport para a Série B já havia ganhado grande repercussão, mas o extracampo rubro-negro passou a chamar ainda mais atenção, inclusive fora do Brasil. Nesta segunda-feira (24), o jornal português A Bola, um dos principais na imprensa esportiva mundial, publicou matéria destacando o corte de energia na Ilha do Retiro e os salários atrasados do clube.

No título, o veículo europeu estampou: "Sport, de Sérgio Oliveira e Gonçalo Paciência, com salários em atraso e sem luz".



Nesta segunda-feira (24), a sede da Ilha do Retiro sofreu um corte no fornecimento de energia elétrica, motivado por atrasos no pagamento do clube leonino. O Sport informou, em nota oficial, que firmou acordo para religação imediata.



Os débitos que causaram o corte foram provenientes de três parcelas da conta de luz que o clube pernambucano não realizou o pagamento. Com uma conta em aberto de 2023 e duas de 2025, o valor total que o Sport precisaria pagar soma mais de R$ 250 mil.

A presença de atletas portugueses no elenco, Gonçalo Paciência, João Silva e Sérgio Oliveira, e a passagem recente dos técnicos Pepa e António Oliveira explicam a atenção do jornal ao turbulento ano rubro-negro. O veículo cobriu do início do planejamento leonino até a queda matemática à Segundona.

Além das contas de energia, o Sport convive com salários atrasados do administrativo ao futebol profissional e de base. O presidente Yuri Romão tem prometido reorganizar o fluxo de caixa até o dia 5 de janeiro.