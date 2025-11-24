Sport sofre corte de energia na Ilha do Retiro após atrasos em pagamentos

A energia foi cortada nesta segunda-feira (24) e o Sport já trabalha para o restabelecimento do serviço

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. (Rafael Vieira)

A crise esportiva e financeira parece não ter fim no Sport. Nesta segunda-feira (24), a sede da Ilha do Retiro sofreu um corte no fornecimento de energia elétrica, motivado por atrasos no pagamento do clube leonino.

Através de nota oficial, o Sport confirmou o episódio e garantiu que já foi firmado um novo acordo com a Neoenergia para o restabelecimento do serviço. O clube rubro-negro afirmou ainda que o processo de religação da energia elétrica foi realizado pela concessionária.

Os débitos que causaram o corte foram provenientes de três parcelas da conta de luz que o clube pernambucano não realizou o pagamento. Com uma conta em aberto de 2023 e duas de 2025, o valor total que o Sport precisaria pagar soma mais de R$ 250 mil.

Confira nota oficial enviada pelo Sport:

O Sport Club do Recife informa que já firmou acordo com a Neoenergia para o restabelecimento do serviço, e a concessionária iniciou de imediato o processo de religação.



CT SOB RISCO

Segundo informações do GE, o CT do clube rubro-negro também tem contas de luz em atraso no seu pagamento. No total, o Sport tem mais sete faturas não pagas referente ao Centro de Treinamento José de Andrade Médicis e os valores acumulados de débitos somam mais de R$ 270 mil.

Os valores a serem pagos são maiores que o da própria Ilha do Retiro e datam desde o ano de 2021 até 2025. As contas dão uma nova vertente alarmante para o tamanho da crise financeira que o Leão da Ilha tem atravessado.

Provocação dos rivais

Náutico e Santa Cruz aproveitaram a notícia para provocarem o rival leonino. Os dois rivais locais utilizaram as suas redes oficiais para fazerem referências à energia, em uma clara zoação com a situação financeira do Sport.

O Timbu aproveitou um dos seus principais lemas na campanha da Série C de 2025 e utilizou o termo “Energia do acesso” para provocar o rival. Na postagem, o Náutico afirma que a energia nunca faltou no clube alvirrubro durante a temporada.

A energia nunca faltou para #AMaisFieldoNordeste em 2025 e foi ela que nos levou ao acesso. É essa energia que vai nos levar muito mais longe. Seguiremos, juntos, em busca dos nossos objetivos em 2026! ?????????????? pic.twitter.com/MOIGgU2Hd4 — Náutico (@nauticope) November 24, 2025

A Cobra Coral, por sua vez, reforçou o convite para o “SAF Day” que ocorrerá nesta segunda-feira e trouxe o tom de provocação ao falar sobre a saudade da energia da Nação Coral nas arquibancadas.

Segundou com saudade da energia da Nação Coral na arquibancada… a força que só o Time do Povo tem! ????????



???? E enquanto a bola não volta a rolar, hoje é dia de acompanhar outro momento importante pro futuro do clube: às 19h14, tem SAF Day AO VIVO na TV Coral, no YouTube.



??… pic.twitter.com/DuOTt7TEPr — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) November 24, 2025

Atrasos salariais

O Sport também enfrenta atrasos salariais do elenco em meio ao agravamento da crise financeira. Valores referentes a salário e direitos de imagem ainda não foram pagos pela diretoria leonina, que promete quitar praticamente todas as dívidas até o final do ano.

O clube rubro-negro havia se justificado, definindo a questão como um problema de "fluxo de caixa" e aguardava o adiantamento de cota da Liga Forte União (LFU) para iniciar os pagamentos. O clube ainda tem a receber parcelas da venda de Pedro Lima para o Wolverhampton (ING) e espera propostas oficiais pelo garoto Zé Lucas.



Situação política

Após o anúncio da saída do presidente Yuri Romão ao final da temporada, os bastidores políticos seguem agitados no Sport. Um nome forte no clube para assumir a presidência é o de Branquinho.

O ex-presidente, porém, ainda não definiu se será o próximo mandatário do clube. Nos bastidores, Branquinho deixou claro que só topa assumir o comando se houver um esforço conjunto dentro do clube. Por isso, tem mantido diálogo com as duas frentes políticas, tanto da situação como da oposição.

Um dos grandes entraves para a nomeação de Branquinho está no formato da escolha do próximo presidente. Um grupo formado por figuras históricas do clube defende que a sucessão aconteça por meio de eleição indireta no Conselho. Para que isso ocorra, a saída de Yuri Romão teria que acontecer apenas depois de 4 de janeiro, data que marca um ano do seu mandato.

Do outro lado, a oposição pressiona para que Romão renuncie imediatamente. Nesse cenário, o pleito seria direto, com voto dos sócios, e valeria para um mandato que vai até o fim de 2026.