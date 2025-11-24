Branquinho adia decisão e mostra preocupação: "Sport não precisa só de um presidente, mas de um mágico"

Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente do Sport (Arquivo)

Chegando ao fim de um ano para o torcedor do Sport prefere esquecer, além dos problemas dentro de campo, o Leão da Ilha segue com problemas no futuro político do clube. Com o anúncio da saída antecipada de Yuri Romão, Branquinho foi o nome mais indicado por lideranças dentro do time rubro-negro.

A decisão do ex-presidente estava prevista para esta segunda-feira (24), porém em entrevista a Jorge Soares, no Momento Esportivo da Rádio Clube, também nesta segunda, Branquinho afirmou que tomará sua decisão na terça-feira (25), e afirmou que está preocupado com o clube para a próxima temporada, visto que mais da metade dos jogadores ainda tem contrato para seguir no clube em 2026.

"Hoje, às 11h, vou receber outro grupo que contesta a atual gestão. Já tenho um diagnostico do que é possível fazer para unir o Sport. Eu pretendia encerrar hoje todos os contatos, levar minha impressão e opinião ao grupo de ex presidentes que lançaram meu nome, mas infelizmente Gustavo não pode hoje. Amanhã eu tomo uma decisão", disse Branquinho.

"To muito preocupado com a situação do sport, ela requer muita preocupação de todos. Eu digo a você, até brinquei com minha esposa, acho que o sport não precisa só mudar de presidente não, o Sport precisa de um mágico. Mas vamos lutar até o fim, todo mundo procurando o melhor para o sport e não o melhor para si, nós vamos conseguir chegar a um denominador comum" afirmou o ex-presidente.

Nos bastidores, Branquinho deixou claro que só topa assumir o comando se houver um esforço conjunto dentro do clube. Por isso, tem mantido diálogo com as duas frentes políticas, tanto da da situação como da oposição.

Um dos grandes entraves para a nomeação de Branquinho está no formato da escolha do próximo presidente. Um grupo formado por figuras históricas do clube defende que a sucessão aconteça por meio de eleição indireta no Conselho. Para que isso ocorra, a saída de Yuri Romão teria que acontecer apenas depois de 4 de janeiro, data que marca um ano do seu mandato.

Do outro lado, a oposição pressiona para que Romão renuncie imediatamente. Nesse cenário, o pleito seria direto, com voto dos sócios, e valeria para um mandato que vai até o fim de 2026.