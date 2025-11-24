Beto Lago: 'Sport escreve na sua história uma página encharcada de vergonha, de tristeza e de descaso'

O Sport foi derrotado pelo Vitória na 35ª rodada do Campeonato Brasileiro (Rafael Vieira/ DP Foto)

Diretor dispara sobre momento do Sport: "É necessário alguém com "c.." para assumir

Sport é superado pelo Vitória na Ilha do Retiro e chega a oito derrotas seguidas na Série A Veja também:

Dentro de campo, o Sport segue encenando um ritual de despedida digno de um velório mal anunciado. A cada rodada, mais uma pétala cai desse arranjo murcho que virou o futebol rubro-negro. Desta vez, diante do Vitória, a Ilha assistiu a mais uma derrota previsível, quase protocolar, como se o time tivesse se acostumado a perder e seu torcedor, a sofrer. O desempenho em campo não é mero acaso: é o espelho exato de uma gestão sem pulso, sem luz, sem alma. Uma direção que caminha pelos corredores do clube como quem apaga lâmpadas, e não como quem acende esperanças. Agora, todas as atenções se voltam para esta segunda-feira, quando Severino Otávio deve enfim dar sua resposta. Foram dias e noites de conversas. Com lideranças, desportistas, amigos, aliados e até adversários. Ouviu o que precisava ouvir e deixou claro, em cada gesto, que só aceitaria entrar se fosse para unir um clube esgarçado por dentro. E depois do que se viu contra o time baiano, não resta mais argumento razoável para manter essa gestão. O discurso do “direito ao mandato” virou um escudo patético. Uma desculpa vazia. Uma demonstração cristalina de que os atuais dirigentes não pensam no clube, apenas em si. No poder, no título simbólico de “dirigente”, na vaidade de ocupar uma cadeira que já significou grandeza. E hoje é só mais um trono partido. Chegou a hora de ir embora. E não depende sequer da resposta de Branquinho. O torcedor está sendo esfolado emocionalmente como jamais se viu na história centenária do Sport. O que se escreve hoje nos livros do clube não é só um capítulo ruim. É uma página encharcada de vergonha, de tristeza e de um descaso criminoso. O Sport Club do Recife, gigante tantas vezes, vive sua noite mais longa. E, se alguém ainda tem amor por esse escudo, que acenda a luz, porque a escuridão da gestão atual já mostrou tudo que tinha pra mostrar.

Evandro Carvalho no Traíras

Hoje, ao meio-dia, no Léo Medrado & Traíras, o presidente da FPF, Evandro Carvalho, encara o microfone num momento em que o futebol chega com grande expectativa para o nosso Estadual. Nesta sexta tem o Conselho Arbitral da Série A1 e vamos ver se Evandro antecipa as novidades, como fórmula de disputa e sobre as cotas financeiras dos clubes.

SAF Day

Outro acerto da diretoria do Santa Cruz. Hoje, às 19h14, o clube transmite no YouTube da TV Coral o SAF Day, um programa que serve como aquecimento para a AGE do dia 30. O presidente Bruno Rodrigues, o presidente do Conselho, Victor Pessoa de Melo, e demais dirigentes estarão frente a frente com a torcida para detalhar, esclarecer e desarmar dúvidas. Movimento necessário para quem, finalmente, quer reorganizar seu futuro com transparência.

Licença no Conselho

Por motivos de saúde, o presidente do Conselho do Náutico, Aluísio Xavier, pediu licença de suas funções. O vice, Maurício Pina, assume o comando do Deliberativo, enquanto o primeiro-secretário, Márcio Borba, passa a ocupar interinamente a vice-presidência. A expectativa é saber se Aluísio retorna para administrar o clube nos próximos dois anos de mandato, com o novo mandato de Bruno Becker.

