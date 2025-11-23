Sport é superado pelo Vitória na Ilha do Retiro e chega a oito derrotas seguidas na Série A
Sob vaias do menor público em casa na temporada, a equipe pernambucana foi derrotada por 3 a 1
Publicado: 23/11/2025 às 20:33
Sport x Vitória, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão (Rafael Vieira)
Na penúltima partida em casa no ano, o Sport foi derrotado pelo Vitória na noite deste domingo (23), na Ilha do Retiro, pelo placar de 3 a 1, e chegou à sua oitava derrota consecutiva nesta reta final de Brasileirão. Em jogo válido pela 35ª rodada, diante do pior público do rubro-negro pernambucano no ano, com 3.813 torcedores, o time de Salvador somou três pontos cruciais na briga contra o rebaixamento.
Luan Cândido (contra), Aitor Cantalapiedra e Renato Kayzer marcaram para o Vitória, enquanto o atacante Pablo descontou para o Sport. São 13 jogos do Leão da Ilha sem saber o que é vencer.
Na próxima sexta-feira (28), às 21h30, o Sport vai à Vila Belmiro enfrentar o Santos, pela 36ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Peixe é mais um que briga contra a queda à Segunda Divisão. Já o Leão, rebaixado, segue apenas cumprindo tabela.
O JOGO
Em busca de três pontos cruciais na luta contra o rebaixamento, o Vitória adotou uma postura consistente desde os primeiros minutos. A equipe do técnico Jair Ventura pressionou o Sport até abrir o placar aos 13 minutos da primeira etapa.
Baralhas ficou com o rebote após um cruzamento e finalizou de fora da área; a bola desviou em Luan Cândido, do Sport, enganando o goleiro Caíque França, que já caía para o outro lado. Gol contra do lateral leonino.
Apático, o time pernambucano viu o rubro-negro baiano ampliar no lance seguinte. Aos 14 minutos, o Vitória construiu jogada pela esquerda que terminou em um cruzamento preciso para Aitor Cantalapiedra, livre de marcação, finalizar de primeira e estufar as redes.
O Sport, enfim, reagiu e conseguiu diminuir. Aos 29 minutos, Lucas Lima encontrou Matheusinho pela direita; o meia acertou um cruzamento rasteiro, e Pablo, infiltrando-se no meio da defesa baiana, completou para o fundo das redes.
SEGUNDO TEMPO
As duas equipes voltaram com mudanças para o segundo tempo, mas foi a alteração do Vitória que fez efeito imediato. Aos 2 minutos, o centroavante Renato Kayzer, que havia entrado no intervalo, marcou o terceiro gol. Ele recebeu o passe, avançou com espaço, puxou para o meio e bateu firme de fora da área, no canto de Caíque França.
Com o placar confortável, os visitantes reduziram o ritmo, e Jair Ventura conseguiu controlar bem o jogo com seus atletas.
Do outro lado, o Sport, novamente sem apresentar um bom futebol, pouco conseguiu produzir diante de mais um cenário vexatório perante seu torcedor. Os jogadores leoninos deixaram o campo sob vaias e xingamentos vindos das arquibancadas.
FICHA DA PARTIDA
SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes (Kevyson) e Luan Cândido; Rivera (Adriel), Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho (Romarinho), Léo Pereira (Barletta) e Pablo. Técnico: César Lucena.
VITÓRIA: Thiago Couto; Raul Cáceres, Edu, Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas (Dudu) e Ronald (Ricardo Ryller); Erick (Matheuzinho), Aitor Cantalapiedra (Lucas Braga) e Renzo López (Renato Kayzer). Técnico: Jair Ventura.
Local: Ilha do Retiro, no Recife
Horário: 18h30
Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)
Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)
4º Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)
VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)
Gols: Pablo (29'/1T); Luan Cândido (contra/13'/1T), Aitor Cantalapiedra (14'/1T), Renato Kayzer (02'/2T)
Cartões amarelos: Rivera, Kevyson (Sport); Erick (Vitória)
Público: 3.813
Renda: R$ 104.475,00