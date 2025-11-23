Sport x Vitória: onde assistir, horário e escalações pela 35ª rodada do Brasileirão

Lucas Lima, meio-campista do Sport, e Erick, atacante do Vitória (Rafael Vieira/DP Foto e Victor Ferreira/EC Vitória)

Neste domingo (23), às 18h30, a Ilha do Retiro recebe o duelo entre Sport e Vitória, donos de duas das camisas mais tradicionais do futebol nordestino, pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Matematicamente rebaixado e garantido na lanterna do Brasileirão de forma antecipada, o Sport joga apenas para cumprir tabela, ou, ao menos, tentar amenizar a campanha histórica e negativamente marcada por resultados dolorosos.

Do outro lado, o Vitória chega ao Recife pressionado e ainda muito vivo na luta contra o rebaixamento, precisando somar pontos fora de casa para seguir sonhando com a permanência na Primeira Divisão.

No primeiro turno, em julho, Sport e Vitória protagonizaram um dos jogos mais insanos do campeonato. Três gols nos últimos dez minutos e um empate heroico dos pernambucanos aos 53 do segundo tempo, no Barradão, selaram o 2 a 2.

SPORT

O Rubro-negro pernambucano soma apenas 17 pontos, amarga sete derrotas consecutivas e acumula 12 partidas sem vencer. A mais recente frustração aconteceu na última quarta-feira (18), quando o Leão abriu 2 a 0 contra o Botafogo no Rio de Janeiro, mas sofreu mais uma virada dolorosa por 3 a 2.

Mesmo diante do cenário irreversível, o interino César Lucena segue conduzindo o time jogo a jogo, tentando ao menos dar competitividade e dignidade ao final da campanha. Para o duelo deste domingo, ele terá dois retornos: o zagueiro Ramon Menezes e o lateral-direito Matheus Alexandre, que cumpriram suspensão após levarem o terceiro cartão amarelo no jogo contra o Flamengo, duas rodadas atrás.

Como desfalques, o lateral-esquerdo Igor Cariús está fora após receber o terceiro amarelo contra o Botafogo. E no gol, outra mudança obrigatória: Gabriel Vasconcelos, emprestado pelo Vitória, não pode atuar por questões contratuais. Além disso, também está suspenso. Assim, Caíque França deve reassumir a meta rubro-negra após quatro meses. Curiosamente, seu último jogo foi justamente contra o Vitória, no empate em 2 a 2 no Barradão, no primeiro turno.

A partida também coloca à prova um tabu incômodo: o Sport não vence o Vitória há seis anos. O último triunfo leonino aconteceu pela Série B de 2019, por 3 a 1, na Ilha. Desde então, foram seis encontros, com três vitórias baianas e três empates.

VITÓRIA

O Vitória desembarca no Recife vivendo clima de decisão. O time é o 17º colocado, abre o Z-4 com 36 pontos, e está apenas um atrás do Santos, primeiro clube fora da zona de rebaixamento. Na última rodada, conquistou um empate valioso em 0 a 0 contra o Palmeiras, no Allianz Parque, resultado que manteve o Leão baiano bastante vivo na briga pela permanência.

Para este domingo, o técnico Jair Ventura terá de lidar com um desfalque certo: o volante Willian Oliveira, suspenso. Dudu e Ricardo Ryller aparecem como favoritos para assumir a vaga, enquanto Ronald e Pepê correm por fora.

A dúvida mais delicada está no gol. O titular Thiago Couto, atualmente defendendo a meta baiana, pertence ao Sport e, por contrato, não pode atuar. Para colocá-lo em campo, o Vitória teria de desembolsar uma multa de R$ 1,5 milhão. Com isso, Yuri Sena, terceiro goleiro do elenco, deve receber uma oportunidade no clássico regional, já que Lucas Arcanjo, titular antes da lesão, segue fora.

FICHA DA PARTIDA



SPORT: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal e Lucas Lima; Matheusinho (Romarinho), Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

VITÓRIA: Yuri Sena (Thiago Couto); Raul Cáceres; Lucas Halter, Camutanga e Ramon; Baralhas, Dudu (Ricardo Ryller) e Matheuzinho; Erick, Aitor Cantalapiedra e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.



Local: Ilha do Retiro, no Recife



Horário: 18h30



Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)



Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM)



4º Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho (PB)



VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG)



Transmissão: Premiere (pay-per-view)