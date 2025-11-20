Sport divulga venda de ingressos para jogo contra o Vitória; confira valores
O Sport anunciou o cronograma de ingressos para o duelo do próximo domingo (23) na Ilha do Retiro
Publicado: 20/11/2025 às 18:57
Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. (Rafael Vieira)
O Sport divulgou oficialmente nesta quinta-feira (20) o cronograma de venda de ingressos para o duelo contra o Vitória. O Leão da Ilha recebe a equipe baiana neste domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
As vendas para o jogo serão divididas em dois lotes. O primeiro tem valor promocional a partir de R$ 15 e irá até 23h59 do sábado (22). Após isso, os ingressos retornam ao preço original e custarão a partir de R$ 20.
A comercialização das entradas se iniciou na tarde desta quinta-feira, exclusiva para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Às 20h30, as vendas serão abertas aos sócios do plano Rubro-negro.
Na sexta-feira (21), às 9h, será disponibilizada as vendas para os sócios Leão e Leão de Todos. Às 12h, iniciará a comercialização dos ingressos para o público geral e visitantes.
Os ingressos poderão ser adquiridos no site oficial do Sport. O acesso à Ilha do Retiro se dará exclusivamente através da biometria facial.
Confira valores:
Promocional
Sociais: R$ 20
Arquibancada Sede: R$ 15 (apenas para sócios)
Arquibancada Frontal: R$ 20
Valor promocional até às 23h59h do sábado (22)
Sócio
Cadeiras Central: R$ 40
Sociais: R$ 20
Sede: R$ 50
Arquibancada Frontal: R$ 20
Não sócio
Cadeiras Central: R$ 80
Arquibancada Sede: R$ 100
Arquibancada Frontal: R$ 20
Proprietário
Cadeiras Central: R$ 80
Proprietário e sócio
Cadeiras Central: R$ 50
Visitante:
Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)