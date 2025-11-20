Sport divulga venda de ingressos para jogo contra o Vitória; confira valores

O Sport anunciou o cronograma de ingressos para o duelo do próximo domingo (23) na Ilha do Retiro

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. (Rafael Vieira)

O Sport divulgou oficialmente nesta quinta-feira (20) o cronograma de venda de ingressos para o duelo contra o Vitória. O Leão da Ilha recebe a equipe baiana neste domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro, em partida válida pela 35ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

As vendas para o jogo serão divididas em dois lotes. O primeiro tem valor promocional a partir de R$ 15 e irá até 23h59 do sábado (22). Após isso, os ingressos retornam ao preço original e custarão a partir de R$ 20.

A comercialização das entradas se iniciou na tarde desta quinta-feira, exclusiva para os sócios dos planos Sócio 87, Patrimonial 87, Patrimonial Rubro-Negro, Remido, Benemérito, Subscritor e Proprietário. Às 20h30, as vendas serão abertas aos sócios do plano Rubro-negro.

Na sexta-feira (21), às 9h, será disponibilizada as vendas para os sócios Leão e Leão de Todos. Às 12h, iniciará a comercialização dos ingressos para o público geral e visitantes.

Os ingressos poderão ser adquiridos no site oficial do Sport. O acesso à Ilha do Retiro se dará exclusivamente através da biometria facial.

Confira valores:

Promocional

Sociais: R$ 20

Arquibancada Sede: R$ 15 (apenas para sócios)

Arquibancada Frontal: R$ 20

Valor promocional até às 23h59h do sábado (22)

Sócio

Cadeiras Central: R$ 40

Sociais: R$ 20

Sede: R$ 50

Arquibancada Frontal: R$ 20



Não sócio

Cadeiras Central: R$ 80

Arquibancada Sede: R$ 100

Arquibancada Frontal: R$ 20



Proprietário

Cadeiras Central: R$ 80



Proprietário e sócio

Cadeiras Central: R$ 50



Visitante:

Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)