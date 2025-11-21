Oposição reforça defesa por eleições diretas no Sport e cita diálogo com Branquinho

Movimento Leões Pela Mudança reafirma discordâncias com a gestão de Yuri Romão e ressalta que os sócios precisam participar do processo eleitoral

Ilha do Retiro (Rafael Vieira)

O movimento Leões Pela Mudança voltou a se posicionar de forma firme contra a condução política do Sport e, principalmente, contra a possibilidade de uma sucessão indireta na presidência do clube. Em comunicado publicado nesta sexta-feira (21), o grupo detalhou a reunião realizada pela manhã com Severino Otávio, o Branquinho, ex-presidente e nome que vem ganhando força entre lideranças rubro-negras para assumir o cargo após a saída antecipada de Yuri Romão.

De acordo com o movimento, o encontro teve como eixo central a defesa inegociável pela realização de eleições diretas. No texto, as lideranças afirmam ter apresentado suas discordâncias em relação à gestão Romão, sobretudo em pontos relacionados à identidade e ao rumo institucional do Sport, e destacam que Branquinho demonstrou preocupação com o atual cenário político do clube.

"Além de nos ouvir, concordou que os sócios precisam participar de todo o processo e se comprometeu a nos dar retorno em breve", registrou o grupo em seu posicionamento oficial. O movimento enfatizou ainda que o diálogo seguirá aberto, mas reforçou sua exigência: "Pelo bem do Sport, exigimos renúncia imediata e eleições diretas".

Branquinho promete decisão até segunda (24)

Apontado por inúmeros nomes influentes como a opção mais viável para conduzir o Sport durante a transição, Branquinho vive uma agenda intensa desde que retornou ao Recife nesta semana. Em entrevista ao programa Momento Esportivo, da Rádio Clube, o ex-presidente afirmou que pretende anunciar sua decisão sobre aceitar ou não a missão até a próxima segunda-feira (24).

A movimentação ocorre em meio a uma articulação robusta de ex-presidentes do Executivo e do Conselho Deliberativo. Uma carta aberta assinada por lideranças como José Tavares, Homero Lacerda, Sílvio Neves Baptista, Gustavo Dubeux, Arnaldo Barros, Arsênio Meira de Vasconcellos, Wanderson Lacerda, João Humberto Martorelli e Jarbas Vasconcelos formalizou o pedido para que Branquinho aceite ser candidato.

Na quinta-feira (20), ele esteve em reunião com Yuri Romão e com parte dos dirigentes que assinam o documento. Segundo Branquinho, o atual presidente apresentou um "raio-x" financeiro do clube, mas ele só pretende fazer questionamentos caso decida assumir o desafio.

Para o movimento oposicionista, o encontro desta sexta reforça a importância de incluir os sócios nas decisões mais críticas do clube.

"O diálogo é parte fundamental de qualquer decisão e jamais nos furtaremos de escutar qualquer um que nos procure para tratar do futuro do nosso clube", afirmou a nota.