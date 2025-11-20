Beto Lago: 'Todos têm que ter consciência que o Sport é maior do que qualquer orgulho ferido'

Sede do Sport, na Ilha do Retiro ( Laura Lay/Sport Club do Recife.)

Sem vaidades

Enquanto o time tropeça em campo como se procurasse novos jeitos de decepcionar, nos bastidores o Sport vive um turbilhão que só agrava o caos. A carta dos ex-presidentes defendendo o nome de Severino Otávio para um processo eleitoral definido pelo Conselho acendeu o estopim da oposição. Hoje, provavelmente pela manhã, parte do grupo que assinou o manifesto se reúne com Branquinho. O movimento Leões Pela Mudança já deixou claro: não aceita atalho, quer renúncia de Yuri Romão e eleição direta neste ano. Do outro lado, um bloco de conselheiros — avalizado por Luciano Bivar, Pedro Leonardo Lacerda e ex-dirigentes como Fred Domingos e Dominguinhos — protocolou pedido de reunião extraordinária para o dia 25 com uma pauta que, por si só, mostra o tamanho da crise: a oficialização da saída de Yuri Romão; o afastamento preventivo de Raphael Campos e Fernando Soares, com base no Estatuto e na Lei Geral do Esporte; e a divulgação imediata do calendário eleitoral, garantindo voto e posse até 31 de dezembro. O Sport vive um dos momentos mais delicados de sua história. Os “bombeiros” tentam apagar focos de incêndio que se multiplicam, mas precisam de mais mãos, de mais coragem e de menos vaidades. É nítido que 2025 não pode começar sem a legitimidade das urnas. Uma eleição ampla, direta e transparente é o único gesto capaz de devolver algum respiro. E será preciso um encontro verdadeiro: oposição, ex-presidentes, dirigentes, conselheiros. Todos na mesa, sem rancor, sem revanchismo, sem vaidades. E com a noção de que o Sport é maior do que qualquer orgulho ferido.

Nome forte à presidência, Branquinho confirma conversas com lideranças do Sport e prega "união"

Em carta, ex-presidentes convocam Branquinho para assumir presidência do Sport Veja também:

Um dos bombeiros desse processo, alguém que tenta evitar que o clube desabe de vez, resume bem o espírito que o Sport deveria adotar. “Existe todo um trabalho cuidadoso para que as providências demonstrem a compreensão da relevância do momento do clube, de comunhão de esforços, de superação de arestas. Tudo para permitir que 2026 se inicie imediatamente e que a vida do clube possa voltar à normalidade”, disse.

Sem fibra, sem alma

O Sport virou o “time da virada”, mas sempre para o lado errado. Três reviravoltas seguidas, além de outras entregas em que o elenco desmoronou ao primeiro sinal de pressão, montam o retrato de um time mentalmente frágil, taticamente vazio e emocionalmente desconectado da camisa que veste. Não é só perder pontos: é passar a imagem de um grupo que não tem fibra, não tem alma, não reage. O que se vê em campo é apenas a extensão natural de uma gestão que perdeu o rumo, o controle e a capacidade de enxergar o próprio fracasso.

Recife Drift Show

Amanhã e sábado, o estacionamento do Geraldão vira palco do Recife Drift Show, que chega pela primeira vez à cidade. Seis pilotos vão trazer manobras precisas, derrapagens calculadas e curvas que parecem coreografias sobre asfalto. Hoje, às 16h, os carros fazem um desfile pelas ruas, saindo do Parque Dona Lindu, passando pela Avenida Boa Viagem até o Marco Zero. Mais detalhes sobre ingressos no Instagram @recifedrift.