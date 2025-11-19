Sport supera Náutico e estabelece novo recorde negativo na Série A

O Sport terminará a Série A do Brasileiro com 36 das 38 rodadas na lanterna do campeonato

São Lourenço da Mata, PE, 15/11/2025 - SPORT FLAMENGO - Na noite deste sábado(15), a equipe do Sport recebeu a equipe do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Arena de Pernambuco. Matheusinho ( Rafael Vieira)

Com o rebaixamento decretado, o Sport alcançou mais uma marca histórica negativa. O Leão da Ilha terminará a Série A como o clube que permaneceu mais rodadas na lanterna do campeonato, com 36 das 38 rodadas.

A confirmação desse recorde veio com a derrota para o Botafogo, na última terça-feira (18). Com o resultado, o Leão da Ilha não consegue mais sair da lanterna da Série A do Brasileiro nas quatro rodadas restantes, devido a diferença de pontos para o penúltimo colocado (Fortaleza) ser de 14 pontos.

As únicas rodadas em que o Sport esteve fora da lanterna foram a primeira e a segunda, onde estava na 14ª e 19ª colocação. Desde então, o clube não conseguiu mais subir posições.

Antes, a pior marca era do rival Náutico, que foi rebaixado em 2013 após permanecer na lanterna por 33 rodadas. Naquele ano, o Timbu caiu para a Série B com 20 pontos somados, três a mais que o Sport (17) atualmente. Para evitar superar duas marcas negativas do rival estadual, o clube rubro-negro pontuar nas partidas restantes contra Vitória (17°), Santos (16°), Bahia (6°) e Grêmio (14°).

Confira os times com possibilidade de rebaixamento

15- Internacional - 37 pts - 21.6%

16- Santos - 36 pts - 36.3%

17- Vitória - 35 pts - 61.5%

18- Juventude - 32 - 81.9%

19- fortaleza - 31 pts - 95%

20- Sport - 17 pts - 100%