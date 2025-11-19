Vantagem que vira pesadelo: o Sport sofreu nove viradas na Série A de 2025
Em quatro das nove viradas que o Sport sofreu, o time rubro-negro estava vencendo por 2 a 0
Publicado: 19/11/2025 às 17:59
Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Lucas Lima. (Rafael Vieira)
Abrir o placar significa estar mais próximo da vitória, mas para o Sport neste ano, talvez não seja o caso. Na Série A de 2025, o Sport abriu o placar em 11 partidas e em apenas duas permaneceu com a vitória (1x0 no Grêmio e Corinthians). Em nove ocasiões, o Leão da Ilha construiu a vantagem e logo em seguida viu os pontos irem embora, seja sofrendo o empate, ou levando a virada.
Dos 27 pontos que o time rubro-negro teve em suas mãos ao abrir vantagens nas partidas, terminou os 90 minutos com apenas quatro, ou seja, o Sport perdeu 23 pontos em partidas em que abriu o placar. Em termos de comparação, a equipe leonina tem apenas 17 pontos somados no campeonato, até o momento.
Todos os jogos que o Sport abriu o placar e não venceu no Brasileirão
Botafogo 3 x 2 Sport - Sport iniciou vencendo por 2 a 0.
Sport 1 x 5 Flamengo - Sport iniciou vencendo por 1 a 0.
Sport 2 x 4 Atlético Mineiro - Sport iniciou vencendo por 2 a 0.
Cruzeiro 1 x 1 Sport - Sport iniciou vencendo por 1 a 0.
Sport 2 x 2 São Paulo - Sport iniciou vencendo por 2 a 0.
Sport 2 x 2 Santos - Sport iniciou vencendo por 2 a 0.
Sport 1 x 1 Internacional - Sport iniciou vencendo por 1 a 0.
Fluminense 2 x 1 Sport - Sport iniciou vencendo por 1 a 0.
Corinthians 2 x 1 Sport - Sport iniciou vencendo por 1 a 0.