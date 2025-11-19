Vantagem que vira pesadelo: o Sport sofreu nove viradas na Série A de 2025

Em quatro das nove viradas que o Sport sofreu, o time rubro-negro estava vencendo por 2 a 0

Recife, PE, 31/08/2025 - SPORT X VASCO - Na noite deste domingo(31), a equipe do Sport recebeu a equipe do Vasco pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 no estádio da Ilha do Retiro. Jogador do Sport, Lucas Lima. (Rafael Vieira)

Abrir o placar significa estar mais próximo da vitória, mas para o Sport neste ano, talvez não seja o caso. Na Série A de 2025, o Sport abriu o placar em 11 partidas e em apenas duas permaneceu com a vitória (1x0 no Grêmio e Corinthians). Em nove ocasiões, o Leão da Ilha construiu a vantagem e logo em seguida viu os pontos irem embora, seja sofrendo o empate, ou levando a virada.

"2 a 0 é um placar perigoso" é o que dizem os amantes do futebol, e sim, para o Sport essa frase resume diversas partidas em 2025. Em quatro oportunidades o Leão conseguiu a vantagem de dois gols e logo depois, perdeu pontos. Das quatro ocasiões, três foram em casa, frustando ainda mais o seu torcedor.

Dos 27 pontos que o time rubro-negro teve em suas mãos ao abrir vantagens nas partidas, terminou os 90 minutos com apenas quatro, ou seja, o Sport perdeu 23 pontos em partidas em que abriu o placar. Em termos de comparação, a equipe leonina tem apenas 17 pontos somados no campeonato, até o momento.

Todos os jogos que o Sport abriu o placar e não venceu no Brasileirão



Botafogo 3 x 2 Sport - Sport iniciou vencendo por 2 a 0.

Sport 1 x 5 Flamengo - Sport iniciou vencendo por 1 a 0.

Sport 2 x 4 Atlético Mineiro - Sport iniciou vencendo por 2 a 0.

Cruzeiro 1 x 1 Sport - Sport iniciou vencendo por 1 a 0.

Sport 2 x 2 São Paulo - Sport iniciou vencendo por 2 a 0.

Sport 2 x 2 Santos - Sport iniciou vencendo por 2 a 0.

Sport 1 x 1 Internacional - Sport iniciou vencendo por 1 a 0.

Fluminense 2 x 1 Sport - Sport iniciou vencendo por 1 a 0.

Corinthians 2 x 1 Sport - Sport iniciou vencendo por 1 a 0.