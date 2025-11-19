Léo Medrado: Branquinho da paz; para começar a mudança no Sport

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Matheusinho (Rafael Vieira)

Ano pra aprender.

2025 quebrou os recordes negativos do Sport centenário.

Vou resumir o verbo “ELIMINAR”:

1ª fase da Copa do Brasil.

Nordestão.

Rebaixamento na 33ª rodada da Série A.

Chegará ao último jogo na lanterna (a maior sequência) desde a terceira partida.

Pior campanha da história na primeira divisão.

Maior jejum sem vitórias da história do clube.

Lembrou, rubro-negro?

É pra guardar — e crescer.

O clube investiu 60 milhões no elenco.

Escolha! Verbo muito absurdo utilizado na Ilha.

Treinador, profissionais e… jogadores!

Mas o Sport deve mudar e motivar nesta semana.

Primeiro: coloquem o Presidente.

Dubeux, Luciano, Martorelli — autorizem e confirmem Branquinho. Severino Otávio é o nome pra ser o Presidente.

Aí, Otávio designará o Vice-presidente de Futebol.

Contratar o Executivo e o Diretor Geral.

E, por fim, o nome do treinador.

O Departamento de Futebol poderá exercer a mudança que o Sport tanto precisa neste momento.

Assim, o clube ganhará um mês deste tão fatídico 2025.

Assim seja!

O Sport fez 2x0 e…

Ontem (18), Botafogo x Sport. Cândido na zaga e Kal como segundo volante. Kal foi satisfatório. Cândido, muito mal. O Sport saiu na frente. Fez uma bela jogada com Lucas Lima e boa finalização com Léo Pereira. Depois, ampliou com Thyere numa cabeçada ângulo esquerdo. 2x0. Dois minutos, Aderlan falha, Cariús também e Arthur diminuiu. 1x2. No segundo tempo, 13 minutos, 2x2. Outra falha defensiva. O Botafogo passou a jogar na velocidade dos contra-ataques. E Gabriel salvou. Nos acréscimos, Thyere quase marca. O Botafogo MARCA! Kadir acertou o ângulo. Botafogo 3x2 Sport. Ainda tem Vitória, Santos, Bahia e Grêmio.

O Botafogo tava brigando com o Bahia. Entre os jogos dos libertadores, tem Vitória e Santos. E a despedida contra o Grêmio. Ainda vai vencer nesse Brasileirão?



Pablo e Kabaaz

Tempo, tempo, tempo, tempooo… que o Náutico não tem. O clube já perdeu um mês desde que a oposição lançou uma chapa. Pablo Vitório e Gilberto Kabbaz ganharam notoriedade e recolocaram o Náutico na mídia. Becker e Malta gastaram esse período tentando acelerar contratações e reformular o elenco. Agora, o Náutico precisa definir quem vai comandar o Departamento de Futebol. Quem será o Vice de Futebol?

Quem será o Executivo? Vamos, Náutico! Mexam-se! Quando é que os diretores vão, de fato, aparecer nos Aflitos? Os dois Anjos precisam funcionar …



Brasil evolui?

Quando Duque, Mário Juliato, Carlos Alberto Silva, Ênio Andrade e os treinadores das décadas de 70 e 80 comandavam, o time titular era forjado em “guerra” contra os suplentes. Quem jogasse melhor no coletivo ganhava a camisa. Os tempos mudaram. Mas ontem, no empate do Brasil 1x1 Tunísia, vimos algo parecido: os atletas do Brasil jogando pela convocação. Marcam, disputam, brigam pela bola. Do meio para frente, faltam poucos. Dois, três, pelo menos. Lá trás, os defensores — laterais, zagueiros da reserva e até os goleiros, estão disputando. E aí fica a pergunta: quem será o goleiro titular na estreia do Brasil na Copa de 2026? Será Alisson?