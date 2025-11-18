Sport sofre virada para o Botafogo no Rio e fica com lanterna antecipada do Brasileirão
Roteiro amargo do Leão na Série A se repete, e a equipe, que chegou a abrir dois gols de vantagem no placar, sofreu novo revés
Publicado: 18/11/2025 às 22:43
Equipe do Sport em partida do Brasileirão (Paulo Paiva/Sport Recife)
O Sport foi ao Rio de Janeiro e somou mais uma dolorosa derrota de virada. Desta vez, por 3 a 2 para o Botafogo, nesta terça-feira (18), no Nilton Santos, na abertura da 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
O Leão chegou a abrir 2 a 0 no placar, com gols de Léo Pereira e Rafael Thyere, mas o amargo roteiro da temporada se repetiu: a equipe não sustentou a vantagem e acabou sofrendo a virada para a equipe carioca, com gols de Artur e Kadir, duas vezes. O resultado confirmou antecipadamente o Sport como lanterna do Brasileirão. Já são 12 jogos sem vitória.
Pela próxima rodada, os rubro-negros voltam a campo no domingo (23), às 18h30, na Ilha do Retiro, para enfrentar o Vitória, que briga contra o rebaixamento à Série B.
O JOGO
Já com a queda confirmada no Brasileirão, o Sport entrou em campo com a missão de evitar uma reta final ainda mais desastrosa de campeonato e, ao menos no início, não se intimidou com os donos da casa. O Leão fez um bom primeiro tempo ofensivo e surpreendeu o Botafogo.
Aos 13 minutos, em bela troca de passes, Lucas Lima encontrou um ótimo passe em profundidade para Léo Pereira, que passou pela defesa alvinegra, invadiu a área e tocou na saída de Leo Linck para abrir o placar. O terceiro tento do atacante com a camisa do Sport.
Inspirado, o camisa 10 voltou a ser decisivo aos 27 minutos: em cobrança de escanteio, Lucas Lima colocou a bola na cabeça de Rafael Thyere, que ampliou para o Sport. Mas, como aconteceu em boa parte do campeonato, o time rubro-negro permitiu uma reação rápida. O Botafogo descontou com Artur, após cruzamento de Alex Telles; o camisa 7 apareceu livre na área e finalizou sem chances para Gabriel.
SEGUNDO TEMPO
Na segunda etapa, Davide Ancelotti mexeu na equipe e o Botafogo passou a crescer no jogo. O Sport tentava se segurar, mas aos 12 minutos Kadir, que havia saído do banco, recebeu passe de Danilo e bateu cruzado na saída do goleiro Gabriel, empatando o confronto no Nilton Santos.
O Glorioso seguiu pressionando e, quando não parou nas defesas do goleiro rubro-negro, acabou desperdiçando as chances de virar a partida. O Sport, por sua vez, também não soube aproveitar as oportunidades que teve para matar o jogo.
Depois de tanto pressionar, o Fogão chegou ao que os torcedores rubro-negros mais temiam. A virada alvinegra veio nos acréscimos, aos 49 minutos. Kadir, na entrada da área, recebeu outra vez de Danilo e acertou um chutaço no ângulo para carimbar a vitória dos donos da casa.
FICHA DA PARTIDA
BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho (Mateo Ponte), David Ricardo, Barboza e Alex Telles (Cuiabano); Danilo, Marlon Freitas e Artur; Savarino (Montoro), Jeffinho (Barrera) e Chris Ramos (Kadir). Técnico: Davide Ancelotti.
SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Luan Cândido e Igor Cariús; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima (Kévyson); Matheusinho (Hyoran), Léo Pereira (Barletta) e Pablo (Romarinho). Técnico: César Lucena.
Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro
Horário: 20h30
Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)
Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
4º Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
VAR: Heber Roberto Lopes (SC)
Gols: Artur (30/1T), Kadir (12/2T e 49/2T); Léo Pereira (14/1T), Rafael Thyere (27/1T)
Cartões amarelos: Alex Telles, Kadir (Botafogo); Lucas Kal, Gabriel, Igor Cariús, Aderlan (Sport)
Público: 12.120
Renda: R$ 397.420.00
