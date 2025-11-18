Sport perde na Ilha para o Atlético-MG e se despede da Copa do Brasil Sub-20

Galo vence por 2 a 1 e avança à semifinal da competição; jogo de ida, em Belo Horizonte, terminou empatado

Sport x Atlético-MG, partida da volta pelas quartas de final da Copa do Brasil Sub-20, na Ilha do Retiro (Igor Cysneiros/Sport Recife)

O Sport foi eliminado nesta terça-feira (18) da Copa do Brasil Sub-20 ao ser derrotado pelo Atlético-MG por 2 a 1, na Ilha do Retiro, na partida de volta das quartas de final. No duelo de ida, os rubro-negros haviam empatado em 1 a 1 com o Galo.

A partida aconteceu na casa leonina, que recebeu um bom público nas arquibancadas para empurrar a equipe em busca da vaga na semifinal. O Sport chegou a balançar as redes com Rafinha, mas viu o Atlético-MG vencer o confronto com gols de Iseppe e Murillo.

Os Leões da Base encerram a campanha na Copa do Brasil Sub-20 com três vitórias, um empate e uma derrota, somando oito gols marcados e quatro sofridos.