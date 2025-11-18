Beto Lago: 'Sport precisa de um conciliador para levar o clube às eleições gerais'

Elenco do Sport em partida na Ilha do Retiro (Rafael Vieira)

Coragem e coração

Clareza, firmeza e transparência, três palavras simples que viraram luxo no Sport. Depois de um 2025 devastador, o torcedor implora por um mínimo de responsabilidade. E, ainda assim, o clube parece insistir em testar os limites da paciência rubro-negra. Cada dia amanhece com uma novidade amarga, um movimento nebuloso, um sussurro de bastidor que joga mais gasolina na indignação acumulada. Agora, fala-se em eleição indireta, articulada nos bastidores. Não há como adoçar: seguir por esse caminho é afrontar a torcida. O certo seria um gesto simples e raro: renúncia geral. Presidente, vice, todos que hoje ocupam as cadeiras de comando. Saída limpa, total, sem amarras. O Sport precisa de oxigênio, e esse ar novo só chega quando o ambiente deixa de ser sufocado pelos mesmos erros e pelos mesmos rostos que já esgotaram sua cota de credibilidade. Hoje, precisa de alguém que pacifique, conduza e entregue o clube inteiro às urnas ainda neste ano, em uma eleição geral se possível. E, claro que não há nome mais adequado do que Severino Otávio. Conhecido como Branquinho, ele é um dos poucos ex-presidente capaz de transitar, sem ruído, por todos os setores do clube – situação e oposição. Um diplomata no trato com todos os rubro-negros. Um “cabeça branca”, com experiência política, que entende o tamanho do incêndio e tem a serenidade necessária para tirar o barco do atolamento. Branquinho tem mais autoridade — e mais crédito — para iniciar a montagem do elenco de 2026 do que qualquer um que esteja hoje comandando o futebol. O Conselho pode indicar o nome dele para esse papel, de preparar o clube para o próximo gestor. Com eleições ainda neste ano. Sem isso, difícil encontrar a paz que tanto se precisa. O momento pede grandeza. Pede coragem. Pede que alguém, finalmente, pense no Sport antes de pensar em si. Que o bom senso, se ainda existir, atravesse as portas fechadas do poder e toque aquilo que restou de coração rubro-negro.