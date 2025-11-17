Empréstimos e rescisões: confira o desempenho dos jogadores que deixaram o Sport durante 2025

Em temporada marcada pelo rebaixamento à Série B, 14 atletas deixaram de fazer parte dos planos do Leão

Zagueiros Chico e Marcelo Ajul, e o volante Fabrício Domínguez, jogadores emprestados pelo Sport (Divulgação/Hapoel Tel Aviv, Cerro Porteño e Athletic-MG)

Numa temporada marcada por rebaixamento, crise interna e a lanterna praticamente definitiva do Brasileirão, o Sport também viu seu elenco sofrer uma desmontagem precoce. Antes mesmo do fim do ano, 14 jogadores deixaram a Ilha do Retiro, por empréstimos, rescisões ou negociações, em meio ao fracasso técnico do time. Isso sem contar Derik Lacerda, afastado e desligado por indisciplina recentemente.

O levantamento sobre "onde estão" os atletas escancara como o clube perdeu peças, ainda que muitas delas também não tenham correspondido enquanto vestiam a camisa rubro-negra. A seguir, divididos por posição, o panorama de quem saiu e como segue a trajetória fora da Ilha.

GOLEIRO



Thiago Couto — emprestado ao Vitória

Envolvido na negociação que trouxe Gabriel Vasconcelos, Thiago Couto está emprestado ao Vitória até o fim da temporada. O goleiro, que tem contrato com o Leão até 2027, entrou em campo quatro vezes pelo time baiano, justamente na reta final da luta contra o rebaixamento.



Foram duas derrotas, um empate e uma vitória, com quatro gols sofridos. A tendência é que retorne ao Sport em 2026.

LATERAIS



Leonel Di Plácido — sem clube

Sem espaço antes mesmo da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o argentino deixou os planos e permanece sem equipe. Em 2025, fez apenas sete partidas pelo Sport (Pernambucano, Copa do Nordeste e Copa do Brasil), sem disputar o Brasileirão.

Dalbert — América-MG

Após rescindir em julho, Dalbert voltou ao América-MG, mas a passagem tem sido marcada por lesões musculares sucessivas. Está há dois meses sem atuar e soma somente três jogos na Série B.

ZAGUEIROS



Antônio Carlos — Houston Dynamo (EUA)

Depois de rescindir com o Sport, o defensor rumou ao Houston Dynamo, da MLS. Titular na reta final, disputou oito partidas, mas venceu apenas uma. A equipe não se classificou aos playoffs e encerrou a temporada há cerca de um mês.

Chico — Hapoel Tel Aviv (Israel)

Revelado na Ilha, Chico foi emprestado ao Hapoel Tel Aviv até junho de 2026, com opção de compra. Vive boa fase: é titular, soma 10 jogos e já marcou um gol na liga israelense.

Marcelo Ajul — Athletic-MG

Destaque na base rubro-negra e com minutagem no profissional do Sport nesta temporada, Marcelo Ajul foi novamente emprestado. Está disputando a Série B com o Athletico-MG. Pelo clube mineiro, é titular e vem mantendo uma boa regularidade na Segundona, somando 24 partidas na competição.

VOLANTES



Du Queiroz — FK Orenburg (Rússia)

Após um período de indefinição no Sport, o volante fechou empréstimo com o Orenburg, da elite russa, via Zenit, clube que detém seus direitos. Por lá, já atuou nove vezes, com uma assistência e presença constante como titular.

Fabricio Domínguez — Cerro Porteño (Paraguai)

Polivalente, Domínguez deixou o Sport e foi emprestado ao Cerro Porteño, onde integra o elenco que lidera o Campeonato Paraguaio. Atua como lateral-direito e está a um jogo de igualar as 21 partidas que fez pelo Sport na temporada. Também disputou duas partidas da Libertadores. Tem contrato com o Leão até 2027.

MEIA



Titi Ortíz — América-MG

Diferentemente de Dalbert, Titi conseguiu sequência pelo Coelho. São 12 partidas, duas assistências e participação direta na campanha que manteve o América longe do risco de queda à Série C.

ATACANTES



Gustavo Coutinho — Coritiba

Primeiro a sair, Coutinho fez apenas seis jogos pelo Sport antes de ser emprestado ao Coritiba. Em Curitiba, vive ótimo momento: conquistou o acesso à Série A e está prestes a confirmar o tútulo da Segundona. Acumula 40 partidas, seis gols e duas assistências. O contrato com o Sport vai até 2028.

Gustavo Maia — Criciúma

No Criciúma, disputou apenas um minuto em toda a Série B. Sem espaço, não joga desde agosto. Tem vínculo com o Sport até o fim de 2026.

Carlos Alberto — Cuiabá

Na maior compra da história do Sport (R$ 15 milhões), Carlos Alberto não rendeu e foi cedido ao Cuiabá, onde tem atuado com regularidade: 22 jogos e cinco gols, superando os três tentos que marcou pelo Leão em 2025. Seu contrato vai até 2028.

Arthur Sousa — América-MG

Saiu em definitivo para o América, mas vive nova oscilação. No domingo (16), voltou a entrar em campo depois de um mês, embora tenha marcado dois gols na Série B.

Lenny Lobato — Defensa y Justicia (Argentina)

No clube comandado por Mariano Soso, ex-treinador do Sport, Lenny soma 10 partidas, mas ainda sem gols e sem conquistar a titularidade.