Sub-20: Sport recebe Atlético-MG na Ilha do Retiro em duelo decisivo pela Copa do Brasil

Sport Sub-20 ( Igor Cysneiros/SCR)

O Sub-20 do Sport entra em campo nesta terça-feira (18), às 20h30, na Ilha do Retiro, para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. No duelo de ida, em Belo Horizonte, as equipes empataram por 1 a 1, com gol rubro-negro de Micael. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.

Até aqui, o Leão da Ilha soma três vitórias e um empate na competição, com sete gols marcados e apenas dois sofridos. Na primeira fase, o time pernambucano goleou o Sergipe por 3 a 0 e eliminou o CRB com duas vitórias. Lipão é o artilheiro da equipe no torneio, com três gols, enquanto Rafinha, Luiz Henrique, Arthur Maron e Micael marcaram uma vez cada.

O zagueiro Patrick destacou a importância da partida. “É noite de decisão na Ilha. Precisamos competir nos duelos, proteger a área e ser eficientes. Com organização e intensidade, vamos buscar o resultado para colocar o Sport na semifinal”, explicou.



O técnico Raphael Bahia ressaltou a necessidade de controle emocional no mata-mata. “Em casa, temos de ditar o ritmo, sustentar a solidez sem bola e aproveitar as nossas conexões no último terço. O grupo chega preparado para executar e transformar desempenho em classificação”, ressaltou.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma oficial do clube por R$10 para sócios e público geral. Caso avance, o Sport enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Fortaleza na semifinal da Copa do Brasil sub-20.