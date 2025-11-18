Sub-20: Sport recebe Atlético-MG na Ilha do Retiro em duelo decisivo pela Copa do Brasil
Em duelo de quartas da Copa do Brasil Sub-20, Sport recebe Atlético-MG na Ilha do Retiro
Publicado: 18/11/2025 às 12:35
Sport Sub-20 ( Igor Cysneiros/SCR)
O Sub-20 do Sport entra em campo nesta terça-feira (18), às 20h30, na Ilha do Retiro, para o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético-MG. No duelo de ida, em Belo Horizonte, as equipes empataram por 1 a 1, com gol rubro-negro de Micael. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis.
O zagueiro Patrick destacou a importância da partida. “É noite de decisão na Ilha. Precisamos competir nos duelos, proteger a área e ser eficientes. Com organização e intensidade, vamos buscar o resultado para colocar o Sport na semifinal”, explicou.
O técnico Raphael Bahia ressaltou a necessidade de controle emocional no mata-mata. “Em casa, temos de ditar o ritmo, sustentar a solidez sem bola e aproveitar as nossas conexões no último terço. O grupo chega preparado para executar e transformar desempenho em classificação”, ressaltou.
Os ingressos estão disponíveis na plataforma oficial do clube por R$10 para sócios e público geral. Caso avance, o Sport enfrentará o vencedor do confronto entre São Paulo e Fortaleza na semifinal da Copa do Brasil sub-20.