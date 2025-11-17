Com desfalques, confira a provável escalação do Sport para enfrentar o Botafogo

Jogadores do Sport durante treino no CT José de Andrade Médicis ( Paulo Paiva/Sport Recife)

Rebaixado de forma antecipada, o Sport entra em campo nas últimas rodadas com um objetivo modesto, mas simbólico: evitar a confirmação precoce da lanterna do Campeonato Brasileiro. Com apenas 17 pontos e ocupando a última colocação, o clube será matematicamente o lanterna caso não conquiste uma vitória no Rio de Janeiro — o que selaria a posição com quatro jogos ainda por disputar.

O cenário da campanha rubro-negra ajuda a explicar a urgência. Isolado na parte de baixo da tabela, o Sport soma apenas duas vitórias, 11 empates e 20 derrotas em 33 partidas, desempenho de 17%. A equipe não vence há 11 rodadas e chega ao duelo embalando uma sequência de seis derrotas consecutivas.

A preparação para o confronto ainda foi marcada por novos problemas. A delegação viajou desfalcada, já que o zagueiro Ramon Menezes e o lateral-direito Matheus Alexandre, expulsos na goleada para o Flamengo, estão suspensos. Aderlan deve ser o escolhido para ocupar o lado direito da defesa.

No miolo de zaga, as alternativas incluem o português João Silva, o versátil Lucas Kal, que pode ser utilizado de forma improvisada, ou o jovem Riquelme, de 18 anos, que pode enfrentar justamente o clube que defenderá em 2026. Fora essas alterações pontuais, a tendência é que César Lucena mantenha a estrutura da equipe que iniciou o jogo contra o Flamengo.

Provável escalação do Sport para enfrentar o Botafogo: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo.