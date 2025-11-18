Botafogo x Sport: onde assistir, escalações e horário pela 34ª rodada do Brasileirão

Já rebaixado na Série A, o Leão encara o adversário carioca no Estádio Nilton Santos

Rafael Thyere em ação na partida entre Sport x Botafogo (Rafael Vieira/DP Foto)

O Sport tem compromisso nesta terça-feira (18) em duelo diante do Botafogo, às 20h30, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O confronto marca o primeiro jogo rubro-negro desde o rebaixamento matemático para a Série B, confirmado de forma dolorosa no último sábado (15), após a goleada sofrida para o Flamengo por 5 a 1, na Arena de Pernambuco, em partida atrasada da competição.

Com a queda sacramentada e vivendo um dos momentos mais delicados de sua história recente, o Leão agora tenta, nas rodadas finais, evitar outro registro negativo: a confirmação antecipada da lanterna do Campeonato Brasileiro. Com apenas 17 pontos, na última posição, o Sport será oficialmente o lanterna caso não vença no Rio de Janeiro, resultado que consolidaria matematicamente a colocação faltando ainda quatro rodadas para o fim.

No confronto do primeiro turno, disputado na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada, o Botafogo venceu por 1 a 0 com um gol nos acréscimos. Desde então, a situação rubro-negra só se deteriorou. Lanterna isolado, o Sport soma apenas 17 pontos, com duas vitórias, 11 empates e 20 derrotas em 33 jogos, aproveitamento de 17%. A equipe não vence há 11 rodadas e acumula seis derrotas consecutivas.

SPORT

Para o duelo no Rio, a delegação rubro-negra embarcou desfalcada. Expulsos na goleada para o Flamengo, o zagueiro Ramon Menezes e o lateral-direito Matheus Alexandre estão fora. Sem muitas alternativas, Aderlan deve assumir a vaga pelo lado direito.

Na zaga, o interino César Lucena precisa escolher um parceiro para Rafael Thyere. As opções são o português João Silva, o polivalente Lucas Kal, que pode ser improvisado, ou o jovem Riquelme, de 18 anos, que pode atuar justamente contra seu futuro clube. O Botafogo acertou a compra do defensor para a temporada 2026, por 1,3 milhão de euros (R$ 6,9 milhões na cotação atual).

No restante da equipe, a tendência é de manutenção da base que iniciou a partida contra o Flamengo, mesmo com o ambiente abalado pelo rebaixamento.

"Esse foi um ano para se esquecer em tudo. Não tem como eu falar e comentar. Esse clube é gigante, tem que se reerguer, rever muita coisa que foi feita, pois foi um ano muito ruim para o clube", expressou o capitão Rafael Thyere.

BOTAFOGO

Do outro lado, o Botafogo segue firme na disputa por uma vaga direta na Libertadores de 2026. O Glorioso ocupa a 6ª posição, com 52 pontos, um a menos que o Bahia, que fecha o G-6.

O técnico Davide Ancelotti terá quase todo o elenco à disposição e contou com uma semana cheia de preparação por causa da Data Fifa. Apenas o goleiro Cristhian Loor desfalca o time, convocado para a seleção do Equador. O atacante Artur retorna após cumprir suspensão no empate sem gols com o Vitória.

Além dele, os meias Jordan Barrera (colombiano) e Álvaro Montoro (argentino) se recuperaram de lesão e podem voltar a ser relacionados, aumentando o leque ofensivo para o treinador. Mesmo podendo se aproveitar do momento crítico do Sport, o Botafogo encara o duelo como decisivo na perseguição ao G-6, principalmente jogando diante de sua torcida.

FICHA DA PARTIDA



BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Barboza e Alex Telles; Danilo, Marlon Freitas e Santi Rodríguez; Savarino, Joaquín Correa e Arthur Cabral. Técnico: Davide Ancelotti.



SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Lucas Kal e Luan Cândido; Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.



Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro



Horário: 20h30



Árbitro: Bruno Pereira Vasconcelos (BA)



Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Daniella Coutinho Pinto (BA)



4º Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)



VAR: Heber Roberto Lopes (SC)



Transmissão: Prime Video (Streaming)

