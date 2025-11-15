Entre lágrimas, Rafael Thyere lamenta rebaixamento do Sport: 'Ano para se esquecer'

Recife, PE, 25/10/2025 - SPORT X MIRASSOL - Na noite deste sábado(25), a equipe do Sport recebeu a equipe do Mirassol pelo Campeonato Brasileiro da Serie A 2025 na Ilha do Retiro. Rafael Thyere (Rafael Vieira)

O capitão do Sport, Rafael Thyere, não conseguiu segurar as lágrimas ao comentar o rebaixamento do clube para a Série B. Em entrevista após a derrota contra o Flamengo que sacramentou a queda do Leão, o defensor expressou tristeza e pediu desculpas aos torcedores pelo desempenho do time ao longo da temporada.

“É um momento muito triste. Foi uma luta muito grande para colocar o clube de volta na Série A. Esse foi um ano para se esquecer em tudo. Não tem como eu falar e comentar. Esse clube é gigante, tem que se reerguer, rever muita coisa que foi feita, pois foi um ano muito ruim para o clube”, afirmou Thyere.

O capitão destacou a necessidade de mudanças profundas e demonstrou esperança para o futuro. “Mas eu creio que 2026 será um ano muito melhor, claro que de muito trabalho, de uma reformulação. Esse clube é muito gigante, não pode passar por tudo que passou durante todo esse ano. É uma dor muito grande ver o que foi construído nos outros anos, e esse ano do jeito que foi. Mas, uma vez, eu venho deixar um pedido de desculpas para o torcedor”, completou.

Com apenas 17 pontos em 33 rodadas e na lanterna desde o início do campeonato, o Sport já convivia com a queda como questão de tempo. O rebaixamento, confirmado com cinco rodadas de antecedência, representa um dos momentos mais vexatórios da história centenária do clube, que agora precisa buscar reconstrução em meio à desconfiança de sua própria torcida. O Sport volta a campo na terça-feira (18), às 20h30, contra o Botafogo, no Nilton Santos.

