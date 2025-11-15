'Todos têm culpa': executivo do Sport fala após rebaixamento para a Série B
Executivo do Sport, Thiago Gasparino, pede desculpas após rebaixamento para a Série B
Publicado: 15/11/2025 às 22:11
Thiago Gasparino, executivo do Sport ( Paulo Paiva/SCR)
Após a derrota para o Flamengo, que selou matematicamente o rebaixamento do Sport, o executivo de futebol Thiago Gasparino, em entrevista, pediu desculpas à torcida rubro-negra pela queda à Série B.
Gasparino evitou apontar culpados individuais e reforçou que a responsabilidade é compartilhada.
“Não é hora de direcionar dedos. Cada um aqui dentro tem sua parcela de culpa, inclusive eu. Todos que passaram pelo clube em 2024 têm responsabilidade no que aconteceu. Fica o meu pedido de desculpas ao torcedor, que sofreu, que apoiou e que não merecia esse resultado”, destacou.
O dirigente destacou que agora o momento é de reflexão e reconstrução. “Precisamos parar, pensar e entender o que falhou para que o Sport chegasse a esse ponto. O rebaixamento nunca é fruto de um único erro; é um acúmulo de situações que precisamos analisar com muita seriedade”, comentou.
Incerteza política e futuro do futebol
Gasparino confirmou que possui contrato, mas admitiu insegurança quanto à permanência após a saída do presidente Yuri Romão. “A reestruturação para 2026 depende de quem comandará o departamento de futebol. Temos que conversar com a nova gestão e entender os próximos passos”, explicou.
Elenco para 2026
O executivo também revelou que 38 atletas têm contrato para a próxima temporada, incluindo jogadores que retornarão de empréstimo. “Isso será levado em conta no planejamento, mas tudo dependerá da definição institucional do clube”, concluiu.