'Todos têm culpa': executivo do Sport fala após rebaixamento para a Série B

Thiago Gasparino, executivo do Sport ( Paulo Paiva/SCR)

Após a derrota para o Flamengo, que selou matematicamente o rebaixamento do Sport, o executivo de futebol Thiago Gasparino, em entrevista, pediu desculpas à torcida rubro-negra pela queda à Série B.

“Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir desculpas ao nosso torcedor. A derrota de hoje, que confirmou o rebaixamento, é um dos momentos mais difíceis do clube nos últimos anos. Ninguém imaginava, lá no início da temporada, que chegaríamos a esse cenário. Mas infelizmente muitas coisas aconteceram ao longo do ano, dentro e fora de campo”, afirmou.

Gasparino evitou apontar culpados individuais e reforçou que a responsabilidade é compartilhada.

“Não é hora de direcionar dedos. Cada um aqui dentro tem sua parcela de culpa, inclusive eu. Todos que passaram pelo clube em 2024 têm responsabilidade no que aconteceu. Fica o meu pedido de desculpas ao torcedor, que sofreu, que apoiou e que não merecia esse resultado”, destacou.

O dirigente destacou que agora o momento é de reflexão e reconstrução. “Precisamos parar, pensar e entender o que falhou para que o Sport chegasse a esse ponto. O rebaixamento nunca é fruto de um único erro; é um acúmulo de situações que precisamos analisar com muita seriedade”, comentou.

Incerteza política e futuro do futebol

Gasparino confirmou que possui contrato, mas admitiu insegurança quanto à permanência após a saída do presidente Yuri Romão. “A reestruturação para 2026 depende de quem comandará o departamento de futebol. Temos que conversar com a nova gestão e entender os próximos passos”, explicou.

Elenco para 2026

O executivo também revelou que 38 atletas têm contrato para a próxima temporada, incluindo jogadores que retornarão de empréstimo. “Isso será levado em conta no planejamento, mas tudo dependerá da definição institucional do clube”, concluiu.

