Velório do ex-presidente do Sport, Milton Bivar, reúne torcedores, familiares e amigos

Velório de Milton Bivar, ex-presidente do Sport (Francisco Silva/DP Foto)

O Sport Club do Recife e o futebol pernambucano amanheceram de luto neste sábado (15) com o velório do ex-presidente Milton Caldas Bivar, realizado no Cemitério Morada da Paz, em Paulista. Milton faleceu na noite de sexta-feira (14), aos 73 anos, após uma luta contra um câncer no pâncreas. A despedida emocionou familiares, amigos e torcedores que foram agradecer pelos anos de dedicação ao clube.

A notícia de sua morte gerou forte comoção entre os rubro-negros. No velório, parte dos presentes vestiu a camisa do Sport como símbolo da paixão que Milton carregava pelo clube e também como gesto de homenagem ao ex-dirigente.

Considerado um dos maiores presidentes da história do Leão, ele ficou eternizado pela conquista da Copa do Brasil de 2008, marco que levou o clube de volta à Copa Libertadores e que permanece como o maior título da instituição.

Milton Bivar colocou seu nome na história do Sport para nunca mais sair. Que esta singela homenagem simbolize o reconhecimento da sua dedicação incansável. Nossa eterna gratidão a este grande rubro-negro! Descanse em paz, Milton. ???????? pic.twitter.com/scGYsgbhHC — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 15, 2025

Emocionado, Paulo Bivar, filho de Milton, falou sobre a personalidade irreverente e generosa do pai. Ele também destacou a convivência afetiva construída ao longo dos anos.

"Acho que meu desejo é que meu pai seja lembrado mais do que pelas vitórias dentro de campo, também pelas vitórias da vida. Apesar da tristeza, o clima também é de risada, alegria, pela pessoa irreverente, acessível, não só no período à frente no futebol, mas na vida. Compartilhar as coisas com ele era o mais fácil. Gostos da vida dele que foram passados para mim, aos meus irmãos, de boa comida, boa música, um bom ambiente", iniciou Paulo.

"Estar do lado dele fazia ser difícil ficar triste. As polêmicas e brigas existiam, assim como toda pessoa de índole forte. Ele era uma presença indiscutível. Se sentássemos numa mesa, ele era o centro das atenções porque sempre gostou disso, e deixou muito aprendizado. O legado dele é eterno", completou seu relato.

O velório também reuniu nomes que fizeram parte da história rubro-negra. Um deles foi Carlinhos Bala, ídolo da conquista da Copa do Brasil de 2008 e protagonista de momentos decisivos com a camisa leonina.

"Milton, desde a minha chegada ao Sport, não tinha comigo uma relação de jogador e presidente, e sim de pai para filho. Criei esse vínculo porque todos os jogos ele estava acompanhando a gente e eu, sempre que fazia gol, ele me abraçava e eu dizia: 'Esse gol é para o senhor'. É triste ver ele aí, mas que Deus o coloque em um bom lugar porque era uma boa pessoa. Sempre tive esse carinho e vou levá-lo para o resto da minha vida, porque tudo o que conquistei no Sport foi através dele."

Bala relembrou a conversa com Milton Bivar durante a final da Copa do Brasil: "Na final da Copa do Brasil em 2008, quando saímos do Morumbi, eu disse a ele: 'Pode ter certeza que esse gol de Enílton foi o gol do título e vai ser o gol que vamos comemorar em Recife', e ele disse que acreditava em mim. E aconteceu", contou o ex-jogador.

É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento de Milton Bivar. Um dos maiores dirigentes do Leão, que carregou as cores rubro-negras com muita honra, determinação e dedicação.



Ele sempre será lembrado por suas conquistas, sua paixão e fervor. Obrigado, Milton! ???????? pic.twitter.com/Euxpwhoe1E — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 15, 2025

Entre os torcedores presentes, o sentimento era de gratidão. O advogado e rubro-negro Hugo Henriques descreveu Milton Bivar como um ícone na história do clube.

"Vim me despedir do maior presidente que tivemos, me deu muita alegria e nos deu uma das estrelas douradas que temos. Milton Bivar era um bom ser humano. Uma lembrança marcante foi em 2008. Fazia parte da Brava Ilha e pedíamos ajuda a ele, e nos pagou uma girândola para fazermos zoada no hotel dos adversários. É isso, como um presidente tirando o dinheiro do bolso, nos ajudando. Outra memória é vê-lo andando na Ilha, de camisa do Sport, calça jeans e tênis."

E completou apontando o significado do título histórico: "Essa camisa (do título da Copa do Brasil de 2008) representa tudo. O Sport representa muito mais do que o necessário na minha vida, e Milton vem nessa esteira, uma pessoa muito importante nas nossas vidas."

Entre os presentes também estava o sócio e ex-conselheiro Eduardo Simonetto Barbalho, que conhecia Milton desde a infância. São mais de 60 anos de paixão pelo Sport, com grande influência do ex-presidente do clube.

"Conheço Milton desde criança. Sou sócio do Sport há 62 anos. A irmã dele foi casada com meu tio e, na época de infância, ele passava na minha casa para me levar aos jogos com uma bandeira grande do Sport. Tenho um carinho muito grande por ele, como um irmão mais velho que agora perdi.”

"A torcida do Sport deve ser muito grata a ele pelo que conquistou e pelo legado que deixa. O Sport só tem que enaltecer e agradecer tudo o que esse cidadão fez pelo clube. Tenho muito orgulho de ter feito parte da família dele", finalizou.

A despedida deste sábado mostrou que Milton Bivar não foi apenas um dirigente vencedor, foi um personagem central na história do Sport, cuja presença marcou vidas, construiu laços e escreveu capítulos inesquecíveis no clube. O futebol pernambucano perde um de seus maiores nomes, mas deixa marcado na história rubro-negra um legado eterno.