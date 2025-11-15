Milton Bivar: A Glória Rubro-Negra Eternizada

É com imensa tristeza e um profundo sentimento de gratidão que o Diario de Pernambuco, e toda a comunidade Rubro-Negra, recebe a notícia do falecimento do ex-presidente e figura histórica, Milton Bivar

Milton Bivar levou o Sport ao título de 2008 da Copa do Brasil (Arquivo DP)

Sua trajetória será para sempre lembrada pelo feito épico de 2008, ano em que, sob sua liderança visionária e destemida, o Sport conquistou a Copa do Brasil. Aquele título não foi apenas uma taça; foi a materialização de um sonho para milhões de torcedores, a afirmação de Pernambuco no cenário nacional e um grito de ousadia que ecoou por todo o Brasil. Milton Bivar, em meio a desafios e ceticismos, montou o time que se agigantou, enfrentou adversários poderosíssimos e trouxe a consagração máxima para a Ilha do Retiro.



É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento de Milton Bivar. Um dos maiores dirigentes do Leão, que carregou as cores rubro-negras com muita honra, determinação e dedicação.



Ele sempre será lembrado por suas conquistas, sua paixão e fervor. Obrigado, Milton! ???????? pic.twitter.com/Euxpwhoe1E — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 15, 2025

O legado de Milton Bivar transcende a gestão de um único troféu. Ele representou a volta por cima, a capacidade de unir o clube em torno de um objetivo e o espírito inquebrável de quem nunca desistiu do Leão. Mesmo após a glória de 2008, ele retornou em momentos cruciais na vida do Clube, demonstrando seu amor incondicional e servindo ao Sport com a mesma dedicação de sempre.



Seu nome, agora, junta-se à galeria dos imortais Rubro-Negros. A história do Sport Club do Recife estará marcada para sempre com a imagem daquela inesquecível noite de 11 de junho de 2008, onde ele, como presidente, celebrou o triunfo que mudou o patamar do clube.



À família, amigos e a toda a Nação Rubro-Negra, expressamos o nosso mais sincero pesar. Que a sua memória seja uma fonte de inspiração e um lembrete eterno de que, com paixão e trabalho, o impossível pode ser alcançado.

Descanse em paz, Presidente Bivar. Você está eternizado no coração e na história do Sport.

*Carlos Frederico de Albuquerque Vital (Presidente do Diario de Pernambuco)