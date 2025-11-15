Morte do ex-presidente Milton Bivar gera grande comoção nos torcedores do Sport

Os leoninos lembraram com muito carinho a trajetória de Milton Bivar no clube, pelo qual foi campeão da Copa do Brasil em 2008

Milton Bivar foi um dos maiores presidentes do Sport (Arquivo DP)

A morte do ex-presidente do Sport Milton Caldas Bivar causou comoção entre os torcedores do Sport. Os leoninos lembraram com muito carinho a sua trajetória no clube, pelo qual foi campeão da Copa do Brasil em 2008, dentre outras conquistas. Milton faleceu na noite desta sexta-feira (14), aos 73 anos, após uma luta contra um câncer no pâncreas. O velório será neste sábado (15), a partir das 9h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

Milton Bivar é considerado por muitos um dos maiores presidentes da história do clube, sendo a conquista da Copa do Brasil contra o Corinthians seu ápice - o triunfo levou o rubro-negro de volta à Libertadores.

"Milton Bivar descansou. Que fique com Deus, obrigado por tudo presida", postou o influencer Edinho do Sport.

"Em 2008 nos presenteou com uma estrela dourada. Em 2019 colocou o clube de volta a série A quando todos duvidavam e caímos desmoralizados financeiramente da série A. Em 2020 nos salvou da queda. Milton Bivar tem seu nome cravado na história do nosso clube. E isso isso ninguém jamais apagará", escreveu o torcedor Thiago Nunes.

"Milton Bivar foi mais que dirigente, foi parte da alma do Sport. Sua paixão atravessou décadas, crises e conquistas, e deu ao clube um dos capítulos mais marcantes da nossa história: a Copa do Brasil de 2008. Ele viveu o Sport com intensidade rara, sempre disposto a assumir responsabilidades, enfrentar tempestades e defender o clube com coragem e entrega. Sua trajetória deixa marcas profundas!

Hoje, a nação rubro-negra se despede de um dos seus grandes nomes, descanse em paz Presidente! Que sua memória siga presente em cada torcedor que acredita no Sport como ele acreditou! Obrigado por tudo, Milton", postou Zamboni Maia.

Companheiro de Milton na diretoria do Sport, Álvaro Figueira também prestou suas homenagens. "Nosso querido e campeoníssimo presidente Milton Bivar descansou. Amigo especial e grande rubro-negro. Descanse em paz, meu presidente! Que Deus o receba de braços abertos e conforte seus familiares e amigos.

TRAJETÓRIA

Além da taça da Copa do Brasil em cima do Corinthians, o dirigente reúne várias outras passagens vitoriosas pela Ilha do Retiro. Em 2006, como diretor de futebol, participou da campanha que garantiu ao Leão o título estadual na emblemática decisão nos pênaltis contra o Santa Cruz - o técnico do Leão era Dorival Júnior.

No mesmo ano, o time conquistou o acesso para a Série A. No fim do mesmo ano, foi eleito presidente para o biênio 2007/2008 — período em que o clube conquistou dois Campeonatos Pernambucanos e o histórico título da Copa do Brasil de 2008.



Milton Bivar retornou em 2013 como vice-presidente de futebol na gestão do irmão, Luciano Bivar, em sua sexta passagem pela presidência.

Uma década depois, Milton foi eleito presidente do Sport para o biênio 2019-2020. Em sua gestão, mesmo com uma crise financeira herdada do antecessor Arnaldo Barros, celebrou conquistas importantes, como o título pernambucano e o acesso à Série A, no time que era treinado por Guto Ferreira. Foi reeleito em 2021, mas renunciou para cuidar da saúde, que já estava debilitada.