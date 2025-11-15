Velório do ex-presidente do Sport, Milton Bivar, será neste sábado (15)

Milton Bivar marcou época no Sport (Arquivo DP)

O velório do ex-presidente do Sport, Milton Caldas Bivar, será neste sábado (15), a partir das 9h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista. Considerado por muitos um dos maiores presidentes da história do clube, ele faleceu na noite desta sexta-feira (14), aos 73 anos, após uma luta contra um câncer no pâncreas.

Milton estava à frente do Leão na conquista da Copa do Brasil de 2008, um dos títulos mais importantes da história do rubro-negro da Ilha do Retiro. Além da taça da Copa do Brasil em cima do Corinthians, o dirigente reúne várias outras passagens vitoriosas pela Ilha do Retiro. Em 2006, como diretor de futebol, participou da campanha que garantiu ao Leão o título estadual na emblemática decisão nos pênaltis contra o Santa Cruz - o técnico do Leão era Dorival Júnior.

No mesmo ano, o time conquistou o acesso para a Série A, já com Givanildo Oliveira no comando. No fim de 2006, foi eleito presidente para o biênio 2007/2008 — período em que o clube conquistou dois Campeonatos Pernambucanos e o histórico título da Copa do Brasil de 2008.



Milton Bivar retornou em 2013 como vice-presidente de futebol na gestão do irmão, Luciano Bivar, em sua sexta passagem pela presidência.

É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento de Milton Bivar. Um dos maiores dirigentes do Leão, que carregou as cores rubro-negras com muita honra, determinação e dedicação.



Ele sempre será lembrado por suas conquistas, sua paixão e fervor. Obrigado, Milton! ???????? pic.twitter.com/Euxpwhoe1E — Sport Club do Recife (@sportrecife) November 15, 2025

PRESIDENTE DE NOVO

Uma década depois, Milton foi eleito presidente do Sport para o biênio 2019-2020. Em sua gestão, mesmo com uma crise financeira herdada do antecessor Arnaldo Barros, celebrou conquistas importantes, como o título pernambucano e o acesso à Série A, no time que era treinado por Guto Ferreira. Foi reeleito em 2021, mas renunciou para cuidar da saúde, que já estava debilitada.