Morre ex-presidente Milton Bivar, campeão da Copa do Brasil em 2008 pelo Sport

O Sport está de luto. Faleceu na noite desta sexta-feira (14) o ex-presidente Milton Bivar, campeão da Copa do Brasil de 2008, um dos títulos mais importantes do rubro-negro da Ilha do Retiro. Milton tinha 73 anos e lutava contra um câncer de pâncreas. O velório será neste sábado (15), a partir das 9h, no Cemitério Morada da Paz, em Paulista.

Nas redes sociais, os torcedores do Sport relembraram a trajetória de Milton e lamentaram o falecimento do dirigente. O Leão também prestou sua homenagem.

"É com imenso pesar que recebemos a notícia do falecimento de Milton Bivar. Um dos maiores dirigentes do Leão, que carregou as cores rubro-negras com muita honra, determinação e dedicação. Ele sempre será lembrado por suas conquistas, sua paixão e fervor. Obrigado, Milton!

A ligação de Milton Bivar como Sport estava no sangue. Era de família. O irmão Luciano Bivar também está na história do clube, sendo presidente em várias oportunidades. Seu pai , Milton Lyra Bivar, também ocupou o cargo majoritário no clube, em 1952.

A Federação Pernambucana de Futebol (FPF) também manifesta profundo pesar pelo falecimento de Milton Bivar. “A Federação Pernambucana de Futebol presta solidariedade aos familiares, amigos, torcedores e a toda comunidade esportiva, reconhecendo o legado de um líder que marcou para sempre a história do nosso futebol. Por sua relevância histórica e pelos serviços prestados ao futebol pernambucano, a FPF decreta luto oficial por três dias. Durante este período, as bandeiras permanecerão hasteadas a meio-mastro em homenagem ao ex-dirigente”, anunciou a entidade.

TRAJETÓRIA

A trajetória de Milton Bivar é repleta de capítulos vitoriosos. Em 2006, como diretor de futebol, participou da campanha que garantiu ao Leão o título estadual na emblemátiva decisão nos pênaltis contra o Santa Cruz - o técnico do Leão era Dorival Júnior. No mesmo ano, o time conquistou o acesso para a Série A. No fim do mesmo ano, foi eleito presidente para o biênio 2007/2008 — período em que o clube conquistou dois Campeonatos Pernambucanos e o histórico título da Copa do Brasil de 2008, uma das maiores glórias do futebol pernambucano, vencendo o Corinthians por 2 a 0 no jogo final na Ilha do Retiro, em um dos maiores jogos da história de 120 anos do Sport.

Milton Bivar retornou em 2013 como vice-presidente de futebol na gestão do irmão, Luciano Bivar, em sua sexta passagem pela presidência.

Uma década depois, Milton foi eleito presidente do Sport para o biênio 2019-2020. Em sua gestão, mesmo com uma crise financeira herdada do antecessor Arnaldo Barros, celebrou conquistas importantes, como o título pernambucano e o acesso à Série A, no time que era treinado por Guto Ferreira. Foi reeleito em 2021, mas renunciou para cuidar da saúde, que já estava debilitada.