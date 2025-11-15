Sport x Flamengo: onde assistir, escalações e horário pela 12ª rodada do Brasileirão

Partida atrasada pela Série A acontece neste sábado (15), na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Rubro-Negros fazem duelo atrasado do Brasileirão neste sábado (15) (Rafael Vieira/DP e Gilvan de Souza/Flamengo)

O sábado (15) marca a realização do confronto mais polêmico da temporada rubro-negra. Sport e Flamengo se enfrentam às 18h30, na Arena de Pernambuco, em partida atrasada da 12ª rodada da Série A. Neste duelo, o Leão pode ter seu rebaixamento matematicamente confirmado à Série B.

O cenário que envolve o clube pernambucano é de profunda tensão. Dentro de campo, o time vive reta final melancólica, sustentado por uma campanha marcada por erros, instabilidade e um futebol incapaz de reagir na elite nacional. Fora dele, a semana foi tomada pela política: na véspera do jogo, o presidente Yuri Romão anunciou que deixará o cargo ao fim de dezembro, aprofundando a sensação de colapso que envolve o Sport.

A partida também chega envolta em polêmica pela decisão da diretoria de vender a operação do jogo a uma empresa privada por R$ 3 milhões. O duelo, coincidentemente marcado para o dia do aniversário do Flamengo, aumentou ainda mais o descontentamento da torcida leonina, que vê o clube viver um dos momentos mais sensíveis de sua história.

SPORT

O Sport chega ao confronto pressionado por um cenário dramático. A equipe acumula dez jogos sem vencer no Brasileirão e vem de cinco derrotas consecutivas, incluindo a dura virada por 4 a 2 para o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, após abrir 2 a 0 no placar.

Apesar da sequência negativa, a tendência é que o interino César Lucena mantenha a espinha dorsal que enfrentou o Galo, já que tem poucas alternativas à disposição. As dúvidas ficam por conta das recuperações do lateral-esquerdo Igor Cariús e do volante Pedro Augusto.

O volante Zé Lucas segue como desfalque certo, já que está com a Seleção Brasileira e disputando o Mundial Sub-17, no Catar.

Do lado da torcida do Sport, o duelo é encarado como frustrante, e as arquibancadas da arena, por parte da massa leonina, não devem receber um bom público, assim como nas últimas rodadas da equipe na Ilha do Retiro.

FLAMENGO

Se o Sport vive turbulência, o Flamengo vive situação oposta. Embalado e novamente candidato ao título brasileiro. As equipes voltam a se enfrentar apenas duas semanas após o triunfo carioca por 3 a 0, no Maracanã, quando Bruno Henrique marcou dois gols diante do Leão. O atacante escapou de suspensão no STJD e recebeu apenas uma multa em processo que investigou envolvimento com apostas esportivas. O atacante está apto a enfrentar o Sport.

Para este sábado, porém, o técnico Filipe Luís tem uma lista extensa de baixas. Ao todo, são 12 desfalques entre lesionados e convocados para a Data Fifa: Allan, Jorginho, Léo Ortiz, De La Cruz e Pedro; Vinã, Varela, Arrascaeta, Plata, Carrascal, Danilo e Alex Sandro.

Sem grande parte de suas peças principais, Filipe Luís deve promover jovens das categorias de base, com possibilidade de João Victor iniciar como titular na zaga.

FICHA DA PARTIDA



SPORT: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal (Sérgio Oliveira) e Lucas Lima; Matheusinho, Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.



FLAMENGO: Rossi; Emerson Royal, João Victor (Cleiton), Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar e Saúl; Luiz Araújo, Bruno Henrique, Cebolinha e Samuel Lino. Técnico: Filipe Luís.



Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata



Horário: 18h30



Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)



Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Michael Stanislau (RS)



4º Árbitro: José Mendonça da Silva Junior (PR)



VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)



Transmissão: Prime Vídeo (Streaming)

