Presidente do Sport cita esforço para fechar ano com contas pagas: "Não estou deixando dívida"

Yuri Romão comenta uso das cotas da LFU, rebate críticas sobre dívidas e nega que venda de Riquelme tenha relação com débitos

Yuri Romão, presidente do Sport ( Paulo Paiva/Sport Recife)

Yuri Romão, presidente do Sport, durante entrevista coletiva desta sexta-feira (14), em que comunicou sua saída do cargo ao fim do ano, respondeu a questionamentos sobre a situação financeira do clube. O dirigente afirmou que trabalha para deixar as contas em ordem antes da mudança de gestão.

Segundo o presidente, a prioridade é concluir o ano com as obrigações pagas, ou extremamente próximas disso.

"Com relação às receitas, nós temos como garantir, para finalizar o ano, em 100% pagas, se não, mesmo que eu vá lutar para que seja, muito próximo disso", afirmou.

Dívidas e cotas da LFU

Yuri também comentou sobre um cenário de dívidas para a próxima diretoria e explicou o mecanismo das cotas negociadas com a Liga Forte União. De acordo com o mandatário, o Sport vendeu 15% de suas receitas de transmissão futuras, antecipando valores visando investimentos e quitação de débitos.

"Não estou deixando dívida em aberto, e sim o clube. (...) Todos os clubes da LFU tiveram cotas das suas receitas por transmissão, partes delas comercializadas com um investidor internacional. E, no caso do Sport, foram vendidos 15% dessas cotas", iniciou.

"Os recursos que foram recebidos ao longo de 2024 quitamos muitas dívidas que nós tínhamos, e foi com esses que fizemos investimento nos refletores, gramado, CT e também manutenção, ao longo de 2024, da equipe que conseguiu o acesso. Cotas de Série B", completou Yuri Romão

As declarações vêm em meio a questionamentos sobre atrasos de pagamentos da folha do futebol, além da necessidade da venda da operação de jogo contra o Flamengo, marcado para acontecer neste sábado (15), na Arena de Pernambuco.

Venda do zagueiro Riquelme

Um dos temas mais comentados nas últimas semanas foi a venda do jovem zagueiro Riquelme, de 18 anos, para o Botafogo. O presidente negou que o negócio tenha sido realizado para amenizar pendências financeiras com o clube carioca. O tema ganhou relevância por conta da contratação do atacante Carlos Alberto por R$ 15 milhões no início da temporada, compra que ainda gera débito com o Botafogo.

“Não estamos negociando o atleta Riquelme para abater dívida. Os clubes nos procuraram para adquirir os direitos econômicos dele. O fato de ir para o Botafogo é uma coincidência, até porque teve uma disputa de dois times da Série A pelo atleta."