Presidente do Sport, Yuri Romão rebate denúncia anônima ao MPPE: "Não há provas"

O mandatário informou que deve enviar representantes ao órgão na próxima semana para acompanhar o caso

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O presidente do Sport, Yuri Romão, se pronunciou oficialmente nesta sexta-feira (14), durante entrevista coletiva na Ilha do Retiro, após a apresentação de uma denúncia anônima encaminhada ao Ministério Público de Pernambuco (MPPE). O mandatário classificou o conteúdo como "sem provas" e criticou duramente o que chamou de ataques recorrentes à sua gestão e à sua vida pessoal.

"Não há provas. O que existe é um print de tela, e eu, ou ninguém, pode fazer qualquer juízo de valor com base em prints de tela", afirmou o mandatário.

Yuri Romão também garantiu que o clube já está tomando providências formais: "Vamos constituir um advogado que se habilite junto ao Ministério Público para entender o que está sendo tratado. Não posso tomar nenhuma medida ou decisão a respeito disso".

O presidente rubro-negro também reagiu ao que considera uma série de ataques coordenados desde o meio da temporada, diante do péssimo ano do Sport.

"Se formos observar o modus operandi das pessoas que estão por trás disso tudo, é sempre o mesmo. Desde o meio do ano, começaram a atingir a mim, à minha família e à minha empresa. Isso é um jogo muito baixo e não só atinge as pessoas físicas , também atinge o clube", declarou.

Yuri informou ainda que representantes jurídicos deverão comparecer ao MPPE no início da próxima semana para acompanhar de perto a movimentação do caso. Ainda na coletiva desta sexta, o presidente anunciou que deixará o cargo ao fim de dezembro deste ano, antecipando em um ano o término de seu mandato, que originalmente iria até o final de 2026.

"Na segunda-feira (17) ou na terça (18), alguém deve ir ao Ministério Público entender o que está acontecendo. Não posso afastar pessoas por causa de um print de tela", reforçou.