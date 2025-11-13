Presidente do Sport, Yuri Romão concede entrevista coletiva nesta sexta (14)

O mandatário rubro-negro falará com a imprensa em meio ao momento tenso na reta final da Série A, que pode ter o Leão rebaixado no sábado (15)

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O presidente do Sport, Yuri Romão, concederá uma entrevista coletiva nesta sexta-feira (14), às 11h, na sala de imprensa da Ilha do Retiro. O encontro com jornalistas ocorre em um momento de forte atenção sobre os bastidores rubro-negros, tanto no campo político quanto no futebol, e deve ser palco para explicações após semanas marcadas por tensão interna, protestos da torcida e reta final caótica no Brasileirão.

A convocação acontece três dias após a tumultuada reunião do Conselho, realizada na última terça-feira (11), que contou com mais de 70 torcedores presentes, cânticos de protesto e clima de pressão sobre a gestão. Na ocasião, Yuri Romão discursou sob gritos vindos da parte externa da sede social, afirmou que "não terceiriza culpa", e reforçou que não renunciará, garantindo que cumprirá seu mandato até o fim de 2026.

Além disso, o encontro entre conselheiros também tratou, ainda sem conclusão, o pedido de impeachment. O tema seguirá para análise do presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Rigueira, ausente na reunião.

A coletiva desta sexta deve servir, portanto, para que o mandatário apresente seu posicionamento institucional diante da instabilidade política, explique decisões e reafirme o que chamou de "responsabilidade à frente do clube", segundo suas declarações durante a reunião do Conselho.

A agenda de Yuri Romão também ocorre na véspera da partida contra o Flamengo, marcada para o sábado (15), às 18h30, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. O confronto saiu da Ilha do Retiro para acontecer no estádio da Copa do Mundo porque a operação do jogo foi vendida pela diretoria leonina a uma empresa privada por R$ 3 milhões.

