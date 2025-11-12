Sport enfrenta na Arena o Flamengo desfalcado por convocações e lesões; veja lista de atletas

Flamengo x Sport, jogo válido pela 31ª rodada do Brasileirão (Paulo Paiva/Sport Recife)

No sábado (15), às 18h30, o Sport recebe o Flamengo na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata, para a partida atrasada da 12ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o adversário do Leão chega para o duelo cheio de mudanças.

O técnico Filipe Luís não poderá contar com os serviços de ao menos oito jogadores no fim de semana. Convocados, Alex Sandro, Danilo, Carrascal, Plata, Viña, Varela e Arrascaeta estão fora da partida. Outra ausência é Pedro, atacante que trabalha na recuperação de uma fratura no antebraço direito. Além disso, Allan, Jorginho e Léo Ortiz também não estão confirmados — o último é quem tem mais chances de ser relacionado.

A equipe trabalha na recuperação de jogadores lesionados ou mais desgastados fisicamente para também ter reforços. Atualmente, o Flamengo igualou o líder Palmeiras em pontos. Até então, cada um soma 68, mas o time paulista leva vantagem no número de vitórias, primeiro critério de desempate do Brasileirão. Com isso, a partida vale muito para o clube carioca, que tenta o título brasileiro, e somar pontos a cada rodada é crucial.

Já o Sport, praticamente rebaixado à Segunda Divisão do ano que vem, pode ter esse destino concretizado matematicamente diante do rival carioca. E ainda mais em um jogo cercado de polêmica, já que a operação da partida foi vendida pela gestão leonina a uma empresa privada por R$ 3 milhões.