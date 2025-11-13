No Catar, diretor do Sport acompanha possíveis propostas pelo volante Zé Lucas

Zé Lucas, volante do Sport, em ação pela Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17 (Nelson Terme/CBF)

O diretor geral de futebol do Sport, Enrico Ambrogini, viajou ao Catar para acompanhar de perto a reta final da Copa do Mundo Sub-17, onde o volante Zé Lucas, joia da base rubro-negra, atua como capitão da Seleção Brasileira. A presença do dirigente não é apenas protocolar: o clube aguarda propostas oficiais pela venda do jogador, que tem despertado o interesse de clubes europeus e pode render uma negociação histórica para os cofres leoninos.



A diretoria do Sport vê a participação no torneio como uma vitrine internacional. Além de monitorar o desempenho do atleta, a viagem de Ambrogini também tem como objetivo estreitar contatos com outras potências do futebol mundial — movimento semelhante ao realizado em junho deste ano, quando o presidente Yuri Romão, em viajem ao exterior, confirmou que o nome de Zé Lucas foi pauta em conversas com clubes da Espanha.

Atualmente, Zé Lucas é uma das principais referências da Seleção Brasileira Sub-17, titular absoluto e capitão nas três partidas da fase de grupos. O Brasil avançou em primeiro lugar e volta a campo nesta sexta-feira (14), às 12h45 (horário de Brasília), contra o Paraguai, pelas oitavas de final do Mundial, em Doha. O empresário do jogador, Guilherme Cavalcanti, também acompanhará o mata-mata do torneio e possíveis negociações.

Potencial recorde de venda

A expectativa interna na Ilha do Retiro é grande. Zé Lucas, de apenas 17 anos, pode superar a venda de Pedro Lima, lateral-direito negociado com o Wolverhampton, da Inglaterra, em 2024, pela maior transferência da história do Sport e segunda do futebol nordestino. Os valores envolvendo o volante podem ultrapassar 10 milhões de euros (cerca de R$ 61 milhões).

O Sport detém 90% dos direitos econômicos do jogador, enquanto os 10% restantes pertencem ao próprio atleta. A multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 308 milhões) para o mercado internacional e R$ 100 milhões para clubes brasileiros.

Com o destaque crescente do jovem, o clube se antecipou e renovou o contrato de Zé Lucas em abril, estendendo o vínculo até fevereiro de 2028. O novo acordo prevê cláusulas de extensão e reajustes de multa com base em metas esportivas e valorização no mercado. Segundo o presidente Yuri Romão, o Sport já recebeu sondagens de clubes ingleses, com ofertas estimadas entre 10 e 12,5 milhões de euros, o que reforça a expectativa de uma venda recorde.