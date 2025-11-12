Pressão política marca reunião do Conselho do Sport, mas indefinição persiste

Yuri Romão, presidente do Sport (Rafael Vieira/DP Foto)

A reunião do Conselho Deliberativo do Sport, realizada na noite desta terça-feira (11), na Ilha do Retiro, foi marcada por muito protesto de torcedores e barulho, mas terminou sem definição concreta sobre o futuro político do clube. O encontro, que contou com a presença de conselheiros, dirigentes e sócios, também abordou o tema do pedido de impeachment do presidente Yuri Romão, mas o processo ainda não teve conclusão.

Durante discurso no encontro, o mandatário, mesmo sob gritos de protesto de torcedores, comunicou que não pretende renunciar ao cargo, reforçando o desejo de cumprir o mandato até o fim de 2026. Do lado de fora da sessão, a presença da Polícia Militar foi necessária dentro das dependências da Ilha do Retiro, devido ao clima tenso e à forte mobilização da torcida.

Pedido de impeachment sob análise

O pedido de impeachment foi protocolado pelo grupo de oposição Leões Pela Mudança, que reuniu quase mil assinaturas de sócios pedindo a destituição do mandatário rubro-negro. O tema foi levado à pauta da reunião desta terça, mas ainda não houve despacho definitivo, uma vez que o presidente do Conselho Deliberativo, Ademar Rigueira, está em viagem ao exterior.

Caberá ao próprio Rigueira, quando retornar, dar o encaminhamento formal ao processo. Vale lembrar que, há cerca de um mês, em 7 de outubro, o presidente do Conselho havia emitido um parecer preliminar sobre o pedido de impeachment.

No documento, Rigueira determinou que os responsáveis pela solicitação apresentassem, no prazo de 15 dias úteis, a comprovação de que os sócios que assinaram o requerimento tinham ciência do conteúdo do pedido.

Mesmo apontando irregularidades na coleta de assinaturas, o dirigente optou por não rejeitar o pedido de imediato, deixando-o sob análise. Desde então, o assunto tem sido um dos principais focos da crise política que tomou conta da Ilha do Retiro.

Projeto para fiscalizar gestão de Yuri Romão

O ex-presidente do Sport, Luciano Bivar, anunciou que está liderando um projeto que visa fiscalizar a gestão de Yuri Romão, atual mandatário rubro-negro. A proposta, denominada como "Amigos do Sport", será uma empresa de "Pessoa Jurídica (PJ)" e terá sede física em avenida de grande acesso e fácil localização, segundo o deputado federal.



Com o desejo de antecipar a eleição geral, Luciano Bivar, junto com outras lideranças do Sport, vinha conversando com Yuri Romão em tom de aconselhamento para colocar a ideia em prática. Porém, uma reunião marcada para esta terça (11) acabou sendo cancelada de última hora, o que desapontou o ex-presidente rubro-negro.