Presidente do Sport pede desculpas por venda de operação de jogo contra o Flamengo

Reunião do Conselho Deliberativo do Sport foi marcada por tensão e protestos; decisão de vender mando de jogo gerou revolta na torcida rubro-negra

Yuri Romão, presidente do Sport (Paulo Paiva/Sport Recife)

O clima foi de tensão na reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Sport, realizada na noite desta terça-feira (11), na Ilha do Retiro. Diante de conselheiros, sócios e torcedores, o presidente do clube, Yuri Romão, pediu desculpas públicas pela decisão de vender a operação do jogo contra o Flamengo, marcado para o próximo sábado (15), às 18h30, na Arena Pernambuco.

O dirigente admitiu o erro e garantiu que não repetirá a prática. O jornalista Antonio Gabriel, da Rádio Jornal, publicou parte do pronunciamento do mandatário rubro-negro nas redes sociais.

“Não tenho muito o que dizer. A gente precisava do dinheiro, chegou a proposta e eu aceitei. Só tenho agora a dizer uma coisa: pedir desculpas por ter aceitado isso. Não farei mais isso. Seja Flamengo, Santos ou Vasco. Recebemos até propostas maiores, de R$ 8 milhões, pra fora de Pernambuco, mas não vendemos”, afirmou Romão, sob vaias e gritos de protesto vindos da plateia.

A venda da operação da partida, por R$ 3 milhões líquidos, gerou forte insatisfação entre torcedores. O acordo permite que uma empresa assuma o controle financeiro do evento.

O episódio ganhou ainda mais peso por envolver o Flamengo, rival histórico dos rubro-negros pernambucanos, e por coincidir com o aniversário de 130 anos do clube carioca. Além disso, a partida pode marcar o rebaixamento matemático do Sport para a Série B, o que aumentou o descontentamento da torcida.

A expectativa é que a torcida visitante seja maioria no estádio, invertendo o mando de campo e transformando o duelo em um cenário favorável ao adversário.

Além disso, durante a reunião, Yuri Romão reafirmou que não pretende renunciar ao cargo, garantindo que cumprirá o mandato até o fim de 2026. “Não terceirizo problema. Se sou mandatário do clube, a responsabilidade é toda minha. Cabe a mim, como líder que sou, reverter esse quadro. Entendo que as manifestações nas redes sociais são legítimas. Estou tão doído quanto vocês”, declarou.

A declaração, contudo, não amenizou o descontentamento da torcida, que reagiu com críticas nas redes sociais e pedidos de mudanças na gestão. O episódio amplia a crise política vivida pelo Sport.

