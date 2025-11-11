Em reunião do Conselho sob protestos, Yuri Romão diz que não renunciará à presidência do Sport

Encontro desta terça-feira (11) teve presença de policiais na Ilha do Retiro e clima de cobrança de torcedores na sede do clube

Reunião do Conselho Deliberativo do Sport contou com a presença do presidente do clube, Yuri Romão, e o vice, Raphael Campos (Reprodução/Redes Sociais/@_lucasleite)

A reunião ordinária do Conselho Deliberativo do Sport, na noite desta terça-feira (11), foi marcada por tensão e clima de instabilidade política na Ilha do Retiro. O encontro, que teve início às 20h, reuniu conselheiros, sócios e contou também com a presença do presidente Yuri Romão e do vice-presidente executivo Raphael Campos. O evento aconteceu sob forte pressão dentro da sede rubro-negra.

Durante o discurso, sob gritos de protesto da torcida, como "ladrão", Yuri Romão expressou que não pretende renunciar ao cargo, reforçando o desejo de cumprir o mandato até o fim de 2026. Na declaração, o mandatário afirmou que "não terceiriza e assume a responsabilidade pela temporada ruim do Sport". No entanto, a fala, que rapidamente viralizou, foi recebida com insatisfação pelos rubro-negros.

"Não terceirizo problema. Se sou mandatário do clube, a responsabilidade é toda minha. Cabe a mim, como líder que sou, reverter esse quadro (...). Entendo que as manifestações nas mídias sociais são legítimas. Estou tão doído quanto vocês", afirmou Yuri Romão.



Mais de 70 torcedores e sócios compareceram à reunião na Ilha do Retiro para acompanhar explicações em meio ao grave momento desportivo e político do clube. Do lado de fora, com número ainda maior de rubro-negros, a presença da Polícia Militar foi necessária dentro das dependências do Sport, devido ao clima tenso e à forte mobilização da torcida.

A principal torcida organizada do Leão também esteve presente, entoando cânticos e exibindo faixas pedindo a renúncia imediata de Yuri Romão e Raphael Campos. O ambiente foi de contestação e cobrança por mudanças estruturais, refletindo a insatisfação crescente com a condução administrativa e o desempenho esportivo do time na temporada, com o Leão prestes a ser rebaixado matematicamente.

“Só tem 2 vitórias, é o pior presidente da história”



Ilha do Retiro agora: pic.twitter.com/HdW7SG9r6d — Edinho do Sport ???? (@edinhodosport) November 11, 2025

Reunião sob o comando do vice do Conselho e declarações do presidente do Sport

A sessão foi conduzida pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, César Caúla, já que o presidente do órgão, Ademar Rigueira, não pôde comparecer por estar em viagem. Entre as pautas formais da noite estiveram a aprovação da ata da última reunião, realizada em 14 de outubro, os informes sobre o andamento das comissões e outros assuntos de interesse interno do Conselho. Ainda assim, o foco acabou sendo tomado pela crise política e pela pressão exercida por torcedores e conselheiros.



"Sobre esse constrangimento com o futebol, naquele todos os esforços para se montar uma equipe competitiva que pudesse nos orgulhar, eles foram feitos. No sacrifício, inclusive, no caixa", disse o presidente do Sport, reconhecendo a frustração com a campanha na temporada.

Yuri Romão afirmou que, apesar dos resultados ruins em campo, sua gestão tem buscado avançar em projetos estruturantes para o futuro do clube. Chegou a citar o projeto da Ilha do Retiro e também a expansão do Centro de Treinamento José de Andrade Médicis, o "Novo CT do Sport".

O mandatário também reconheceu a falha na condução do futebol profissional, mas defendeu que as decisões foram tomadas com responsabilidade.

"Sobre o constrangimento com o futebol, naquele momento, todos os esforços para se montar uma equipe competitiva que pudesse nos orgulhar, eles foram feitos, inclusive, no sacrifício no caixa", disse o presidente rubro-negro.

"Infelizmente, falhamos feio com a missão na elite do futebol brasileiro. Eu, como líder, não hesitei em tomar decisões. Posso ser responsável por essas falhas, mas não posso ser acusado de não ter atitude quando era necessária", completou.

O presidente Yuri Romão deve se pronunciar ainda nesta semana, em coletiva de imprensa, para comentar a crise e responder questionamentos relevantes sobre o ano do Sport.