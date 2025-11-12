Sport empata com o Atlético-MG fora de casa na ida das quartas da Copa do Brasil Sub-20
Decisão da vaga acontece na próxima terça-feira (18), na Ilha do Retiro
Publicado: 12/11/2025 às 17:32
Atlético-MG x Sport, jogo no Sesc Venda Nova, válido pela ida das quartas de final da Copa do Brasil Sub-20 (Daniela Veiga / Atlético)
O time sub-20 do Sport empatou fora de casa nesta quarta-feira (12), diante do Atlético-MG, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil da categoria. A partida, disputada no Sesc Venda Nova, em Belo Horizonte, terminou em 1 a 1.
O Leão saiu na frente ainda no primeiro tempo, com um belo gol do atacante Micael. Lipão recebeu passe, ajeitou a bola na entrada da área e o camisa 11 acertou um chute forte e preciso, abrindo o placar para os rubro-negros.
Na segunda etapa, o Atlético-MG cresceu no jogo e conseguiu o empate com Louback, deixando tudo igual para o confronto decisivo.
Com o resultado, o Sport leva para o Recife a vantagem de decidir a vaga em casa. A partida de volta acontece na próxima terça-feira (18), às 20h30, na Ilha do Retiro. Caso o placar agregado permaneça empatado, a classificação para as semifinais será definida nos pênaltis.
Na campanha até aqui, o Leão da Base eliminou o Sergipe com vitória por 3 a 0 na primeira fase e superou o CRB nas oitavas de final. Já o Atlético-MG chegou às quartas após bater o Real Brasília e eliminar o Flamengo nos pênaltis.