Léo Medrado: "Não erre, presidente do Sport Yuri Romão"

Yuri Romão, presidente do Sport ( Paulo Paiva/ Sport)

Uma semana conturbada. O Sport perde para os “banqueiros” do Atlético-MG, de virada, em 15 minutos. E vai jogar contra o Flamengo, no dia do aniversário, com mais torcida na Arena de Pernambuco — e vai perder para confirmar, matematicamente, a sua a queda para a Série B.

A volta de Luciano Bivar ao Brasil foi a cereja do bolo. Na segunda, em reunião com Yuri Romão, o ex-presidente Bivar falou sobre a situação desconfortável de Romão. Isolado, Yuri resolveu não renunciar à presidência.

Ontem, Luciano teria uma conversa com Dubeux e outras lideranças para tentar convencer Yuri a renunciar. O presidente poderia sair para antecipar as eleições marcadas para o final de 2026. Não acredito nisso, não.

Outro cenário seria a saída de Yuri para o vice-presidente Raphael Campos assumir. Também não acredito. O Sport vai receber de 80 a 100 milhões. Romão vai tentar voltar à Série A no ano que vem. Mas terá que remontar todo o Departamento de Futebol.

Primeiro, têm que sair Enrico Ambrogini (Diretor Geral) e Thiago Gasparino (Executivo). Depois, quem será o novo vice de futebol? Já falei aqui, na Coluna, sobre a necessidade de “cabelos brancos” no departamento.

Traga os diretores de vestiário, Yuri. Urgente, presidente. E o passo imediato é o treinador. E não erre, presidente! À noite, na Ilha, Conselho Deliberativo tenso…



Dois Anjos?

Dois treinadores, simultaneamente, comandando uma mesma equipe. Não é um auxiliar-técnico — são dois técnicos. Ambos dirigirão o Náutico em 2026. Hélio dos Anjos, 67 anos, está passando o bastão para Guilherme. De três à cinco, Hélio para. Transparente. Agora, dois anos de contrato. Mas é algo sublime.

Claro que o pai tem mais poder. No princípio. Nelsinho Baptista e Eduardo Baptista também viveram isso — mas, no caso deles, se enfrentaram como técnicos: Nelsinho na Ponte Preta, Eduardo no Novorizontino. Cesare e Paolo Maldini, na Itália. Dois treinadores no Milan. Vamos ver essa história agora: Hélio e Guilherme.

Boa sorte, Família Anjos. Boa sorte, Náutico. Como nossos pais…



O Santa sai primeiro

Santa na frente. Dia 25 começa a temporada tricolor. Marcelo Cabo recebe o grupo — ou parte dele. Três reforços estão em conversas: dois ponteiros e um centroavante.

O time: Gabriel Sousa; Pedro Costa, William Alves, Ianson e Rodrigues; Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Adriel, Thiago Galhardo e Renato. Os três chegam para ser titulares? Te cuida, Galhardo. Mas, tem meio time para formar…

Quem cai e quem ganha

Série D: Inter de Limeira, Maranhão, Santa Cruz e Barra (SC).

Série C: Ponte, Londrina, São Bernardo e Náutico.

O Caxias foi o líder entre os 20 times da primeira fase — e perdeu.

Agora é que são elas.

Série B: o Coritiba vai subir.

Faltam duas rodadas. Seis clubes na briga: Athletico, Remo, Chapecoense, Criciúma, Goiás e Novorizontino. Três vagas.

Vou torcer pelo Remo.

Série A: Palmeiras e Flamengo — um será campeão.

Cruzeiro vai pra Libertadores.

O Flamengo tem mais bola.

O Palmeiras, mais raça.

Quem cai? Inter, Vitória, Santos, Juventude e Fortaleza.

Três descem. Torço pra Vitória e Fortaleza escaparem. Mas um grande cai: Inter ou Santos.