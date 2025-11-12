Sport encara Atlético-MG em duelo decisivo pelas quartas da Copa do Brasil Sub-20

A primeira partida das quartas de final entre Atlético-MG e Sport acontece nesta quarta-feira (12), enquanto o confronto de volta está marcado para terça-feira (18)

Lipão, atual artilheiro da Copa do Brasil Sub-20 (Divulgação/ Filipy Lipão)

Nesta quarta-feira (12), Atlético-MG e Sport se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil sub-20. A partida acontece às 15h, no SESC Venda Nova, em Belo Horizonte, com transmissão no Sportv (Tv fechada).

A equipe rubro-negra vai para o jogo, após sofrer uma derrota no clássico contra o Náutico pelo Campeonato Pernambucano. Porém, quando se trata de Copa do Brasil, o Leão da Ilha vai confiante para a partida, pois possui 100% de aproveitamento na competição, sendo a 2ª melhor campanha geral. No total, são três vitórias em três jogos, com seis gols marcados e apenas um sofrido.

A trajetória do Sport na competição se iniciou contra o Sergipe, onde venceu por 3 a 0, e seguiu para as oitavas de final contra o CRB, onde obteve duas vitórias, 1 a 0 fora e 2 a 1 em casa. Demonstrando a força do ataque e a solidez defensiva dos Leões da Base.

Destaques da competição

Filipão, atacante rubro-negro, é o atual artilheiro do Sport e também da competição com três gols marcados, seguido de Rafinha, Luiz Henrique e Arthur Maron com um gol marcado cada.

O confronto de volta entre Sport e Atlético-MG acontece na terça-feira (18), às 20h30, na Ilha do Retiro. Caso o placar agregado termine empatado, a vaga para a semifinal será definida nas penalidades.

Confrontos

Ao todo, serão quatro partidas que vão ocorrer nesta quarta-feira (12). O jogo de volta das quartas de final está marcado para terça-feira (18) e quarta-feira (19). Os confrontos desta fase da competição são:

1- América-MG x Paysandu

2- Atlético-MG x Sport

3- Novorizontino x IAPE

4- Fortaleza x São Paulo







