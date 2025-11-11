Léo Pereira, do Sport, entra na Seleção da 33ª rodada do Brasileirão

O atacante foi o autor dos dois gols do Leão na derrota de virada por 4 a 2 para o Atlético, na Ilha do Retiro

Léo Pereira, atacante do Sport (Igor Cysneiros/Sport Recife)

Mesmo com a derrota de virada por 4 a 2, no último sábado (8), para o Atlético-MG, na Ilha do Retiro, o atacante Léo Pereira representou o Sport na Seleção da 33ª rodada do Prêmio Bola de Prata, da ESPN.

O jogador rubro-negro foi o autor dos dois gols do Leão na partida, um no primeiro tempo e outro na segunda etapa, mas não foi o suficiente para evitar mais uma derrota vexatória do clube pernambucano, que sofreu a virada.

Titular no confronto diante do Galo, o camisa 38 marcou seus primeiros gols com a camisa do Sport. Recentemente, chegou a ser afastado do elenco por atos de indisciplina, mas ganhou uma nova chance e retornou aos jogos da equipe leonina no Campeonato Brasileiro.

PRÓXIMO JOGO

O Sport volta a campo no próximo sábado (15), às 18h30, para enfrentar o Flamengo. O jogo, atrasado, é válido pela 12ª rodada da Série A e acontecerá na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A partida pode selar, matematicamente, o rebaixamento do Leão da Ilha à Série B.