Trio de Ferro de olho: reta final da Série B define futuros adversários de Sport, Náutico e Santa Cruz

Faltando duas rodadas para o fim da Série B, a disputa pelo acesso e contra o rebaixamento define os adversários de Sport, Náutico e Santa Cruz em 2026

Taça da Série B do Campeonato Brasileiro (Joilson Marconne / CBF)

A Série B do Campeonato Brasileiro chegou à reta final, e as últimas rodadas não interessam apenas aos times diretamente envolvidos na briga pelo acesso ou pela permanência. Sport, Náutico e Santa Cruz acompanham atentos a reta final da segunda divisão, já projetando seus futuros adversários em 2026.

Com o acesso do Náutico para a Série B de 2026, o rebaixamento iminente do Sport na Série A o Santa Cruz retornando à Série C, o Trio de Ferro fica atento para os times que jogarão a Série B novamente e os que irão para terceira divisão novamente.

-Acesso-

Se encaminhando para a 37ª rodada, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro ainda não tem nenhum acesso matematicamente confirmado para a elite do futebol Brasileiro. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba praticamente assegurou o retorno à Série A, com 64 pontos conquistados. Em sequência, vem Athletico e Chapecoense com 59, Remo, Criciúma e Goiás com 58 e correndo por fora, vem o Novorizontino com 57 pontos.

Veja as chances de acesso na Série B

1º Coritiba: 99,9%

2º Athletico: 78,2%

3º Chapecoense: 60,3%

4º Remo: 55,8%

5º Criciúma: 49,6%

6º Goiás: 34,9%

7º Novorizontino: 21,2%

-Rebaixamento-

Já na parte de baixo da tabela, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, Paysandu e Volta Redonda já têm o rebaixamento confirmado, com 27 e 34 pontos somados, respectivamente. Em seguida vem o Amazonas com 35 pontos, Ferroviária e Athletic com 40, Botafogo-SP com 41 e mais tranquilo na classificação, porém ainda com chances, o Operário-PR com 44 pontos.

Confira as chances de rebaixamento na Série B

1º Volta Redonda: 100%

2º Paysandu: 100%

3º Amazonas: 99%

4º Ferroviária-SP: 55,3%

5º Athletic-MG: 29,8%

6º Botafogo-SP: 15,6%

7º Operário-PR: 0,26%

Dos times que subiram da Série C de 2024 para a Série B de 2025, três deles estão diretamente envolvidos na briga contra o rebaixamento. O Volta Redonda já decretou sua volta a terceira divisão nacional, além de Ferroviária e Athletic que brigam para escapar da última vaga.

-Série B 2026-

Saindo das brigas nas pontas, seis times já conquistaram a permanência na Série B, sem chances de acesso ou de rebaixamento, são eles: CRB, Avaí, Atlético-GO, Cuiabá, Vila Nova e América-MG. Além deles, a segundona tem confirmado os quatro times que subiram da Série C para a B (2025-2026), Londrina, Ponte Preta, Náutico e São Bernardo.

Com a Série A em andamento, os quatro times que jogarão a Série B em 2026 não estão definidos. Atualmente, os times que estão brigando contra o rebaixamento na elite do futebol nacional são:

-Chances de rebaixamento-

Sport - 100%

Fortaleza - 92,6%

Juventude - 76,8%

Santos - 59,4%

Vitória - 51,9%

Internacional - 16,9%

Fonte: UFMG