Trio de Ferro de olho: reta final da Série B define futuros adversários de Sport, Náutico e Santa Cruz
Faltando duas rodadas para o fim da Série B, a disputa pelo acesso e contra o rebaixamento define os adversários de Sport, Náutico e Santa Cruz em 2026
Publicado: 11/11/2025 às 11:52
Taça da Série B do Campeonato Brasileiro (Joilson Marconne / CBF)
A Série B do Campeonato Brasileiro chegou à reta final, e as últimas rodadas não interessam apenas aos times diretamente envolvidos na briga pelo acesso ou pela permanência. Sport, Náutico e Santa Cruz acompanham atentos a reta final da segunda divisão, já projetando seus futuros adversários em 2026.
-Acesso-
Se encaminhando para a 37ª rodada, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro ainda não tem nenhum acesso matematicamente confirmado para a elite do futebol Brasileiro. Segundo o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coritiba praticamente assegurou o retorno à Série A, com 64 pontos conquistados. Em sequência, vem Athletico e Chapecoense com 59, Remo, Criciúma e Goiás com 58 e correndo por fora, vem o Novorizontino com 57 pontos.
Veja as chances de acesso na Série B
1º Coritiba: 99,9%
2º Athletico: 78,2%
3º Chapecoense: 60,3%
4º Remo: 55,8%
5º Criciúma: 49,6%
6º Goiás: 34,9%
7º Novorizontino: 21,2%
-Rebaixamento-
Já na parte de baixo da tabela, segundo o Departamento de Matemática da UFMG, Paysandu e Volta Redonda já têm o rebaixamento confirmado, com 27 e 34 pontos somados, respectivamente. Em seguida vem o Amazonas com 35 pontos, Ferroviária e Athletic com 40, Botafogo-SP com 41 e mais tranquilo na classificação, porém ainda com chances, o Operário-PR com 44 pontos.
Confira as chances de rebaixamento na Série B
1º Volta Redonda: 100%
2º Paysandu: 100%
3º Amazonas: 99%
4º Ferroviária-SP: 55,3%
5º Athletic-MG: 29,8%
6º Botafogo-SP: 15,6%
7º Operário-PR: 0,26%
Dos times que subiram da Série C de 2024 para a Série B de 2025, três deles estão diretamente envolvidos na briga contra o rebaixamento. O Volta Redonda já decretou sua volta a terceira divisão nacional, além de Ferroviária e Athletic que brigam para escapar da última vaga.
-Série B 2026-
Saindo das brigas nas pontas, seis times já conquistaram a permanência na Série B, sem chances de acesso ou de rebaixamento, são eles: CRB, Avaí, Atlético-GO, Cuiabá, Vila Nova e América-MG. Além deles, a segundona tem confirmado os quatro times que subiram da Série C para a B (2025-2026), Londrina, Ponte Preta, Náutico e São Bernardo.
Com a Série A em andamento, os quatro times que jogarão a Série B em 2026 não estão definidos. Atualmente, os times que estão brigando contra o rebaixamento na elite do futebol nacional são:
-Chances de rebaixamento-
Sport - 100%
Fortaleza - 92,6%
Juventude - 76,8%
Santos - 59,4%
Vitória - 51,9%
Internacional - 16,9%
Fonte: UFMG